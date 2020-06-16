Качество атмосферного воздуха улучшается в Беларуси: за счёт чего?

Мониторинг атмосферного воздуха проводится Белгидрометом в 19 промышленных городах страны, включая областные центры. Под регулярным наблюдением территории, на которых проживает 87% населения.
Мониторинг атмосферного воздуха проводится Белгидрометом в 19 промышленных городах страны, включая областные центры. Под регулярным наблюдением территории, на которых проживает 87% населения.
Елена Богодяж, начальник службы экологической информации ГУ «Белгидромет»:
Мониторинг атмосферного воздуха в настоящее время проводится в 67 пунктах наблюдения, в 16 из этих пунктов наблюдение является автоматическим и позволяет получать данные о состоянии атмосферного воздуха непрерывно в режиме онлайн. Качество воздуха постоянно улучшается. В настоящее время его состояние оценивается как стабильно хорошее, а также очень хорошее.
Суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников за 2019 год снизились на 2,2% по сравнению с 2015 годом и на 7% – с 2010-м. Сейчас в Синеокой активно снижают выбросы за счет строительства, реконструкции и модернизации газоочистных установок.
Лидером по загрязнению воздуха до сих пор остается транспорт. В 2019 году доля мобильных источников в общем объеме выбросов по стране составляла 63%, в Минске – 88%.
Дмитрий Шунькин, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов:
Модернизация производств – это переход на новые материалы, новые производства, т. е. отказ от ЛОСов, летучих веществ с применением водорастворимых красок на предприятиях.
С 2016 года в республике разливают топливо только К5 класса. Отечественные производители наладили выпуск техники, соответствующей экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6.
Метаморфозы претерпели и транспортные парки, сейчас там настоящая автомобильная революция: современные электробусы и электропоезда вытесняют привычный транспорт на топливе. Развитие этой сферы существенно сокращает выбросы не только загрязняющих веществ, но и парниковых газов.
Наталья Гульницкая, начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Минприроды Беларуси:
Территориальными органами Минприроды при выдаче разрешительной документации устанавливаются условия для обязательного проведения таких мероприятий. Это может быть полная ликвидация источников выбросов ввиду перепрофилирования предприятия либо внедрение новых доступных технологий.
Кроме того, по условиям Парижского соглашения, к 2050 году сфера лесного и сельского хозяйства будет полностью адаптирована к изменению климата, а сферы выработки тепловой и электрической энергии в промышленном, транспортном, строительном и жилищно-коммунальном секторах перейдут в статус низкого уровня выбросов парниковых газов.