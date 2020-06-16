Качество атмосферного воздуха улучшается в Беларуси: за счёт чего?

Мониторинг атмосферного воздуха проводится Белгидрометом в 19 промышленных городах страны, включая областные центры. Под регулярным наблюдением территории, на которых проживает 87% населения.

Елена Богодяж, начальник службы экологической информации ГУ «Белгидромет»:

Мониторинг атмосферного воздуха в настоящее время проводится в 67 пунктах наблюдения, в 16 из этих пунктов наблюдение является автоматическим и позволяет получать данные о состоянии атмосферного воздуха непрерывно в режиме онлайн. Качество воздуха постоянно улучшается. В настоящее время его состояние оценивается как стабильно хорошее, а также очень хорошее.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников за 2019 год снизились на 2,2% по сравнению с 2015 годом и на 7% – с 2010-м. Сейчас в Синеокой активно снижают выбросы за счет строительства, реконструкции и модернизации газоочистных установок.

Лидером по загрязнению воздуха до сих пор остается транспорт. В 2019 году доля мобильных источников в общем объеме выбросов по стране составляла 63%, в Минске – 88%.

Дмитрий Шунькин, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов:

Модернизация производств – это переход на новые материалы, новые производства, т. е. отказ от ЛОСов, летучих веществ с применением водорастворимых красок на предприятиях.

С 2016 года в республике разливают топливо только К5 класса. Отечественные производители наладили выпуск техники, соответствующей экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6.

Метаморфозы претерпели и транспортные парки, сейчас там настоящая автомобильная революция: современные электробусы и электропоезда вытесняют привычный транспорт на топливе. Развитие этой сферы существенно сокращает выбросы не только загрязняющих веществ, но и парниковых газов.

Наталья Гульницкая, начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Минприроды Беларуси:

Территориальными органами Минприроды при выдаче разрешительной документации устанавливаются условия для обязательного проведения таких мероприятий. Это может быть полная ликвидация источников выбросов ввиду перепрофилирования предприятия либо внедрение новых доступных технологий.