Как празднует Жлобин «Дожинки-2013» и кто из хлеборобов вернется домой на новых авто?

Новости Беларуси. Самым ярким событием праздника стала церемония награждения победителей республиканского соревнования по уборке урожая. Лидеров жатвы лично поздравил Глава государства. Героев уборочной Жлобин встретил хлебосольно и радушно. Город превратился в огромную выставку-ярмарку.

Вдоволь и хлеба, и зрелищ. Эксклюзив этого года — «Драники-фэст» — самый лакомый пункт программы. Подворья приглашают продегустировать всевозможные угощения. Искусство тоже вышло на улицы города. Концерты и выставки на каждом шагу. На народном празднике как фольклор, так и современные ритмы. Хип-хоперы и диджеи по соседству с циркачами и художниками.

Жители Жлобина:

Праздник замечательный! Благодатная осень нас отблагодарила хорошим урожаем за наши труды.

Мы приехали из Рогачева сегодня, посетить этот праздник, внести свою лепту, порадоваться за тех людей, которые трудно работали на полях.

Мы специально приехали из Москвы на ваш праздник в Беларусь на Дожинки. Хорошо, что это проводится каждый раз в разных городах, здорово, очень интересно, очень красиво, весело.

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За престижное право быть столицей Дожинок белорусские города конкурируют, словно за право принимать Олимпиаду. Спортивный азарт и на соревнованиях хлеборобов не на последнем месте. Сегодня в почете уже состоявшиеся рекордсмены нынешней жатвы. Чествует их лично Президент. Александра Лукашенко, по традиции, встречают с караваем из зерна нового урожая.

Дожинки — время благодарить землю за собранный урожай и думать о следующем. В эту уборочную каждая область перешагнула миллионный рубеж. По словам Президента, стране по силам увеличить закрома до 10 миллионов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зерновому хозяйству мы традиционно уделяем большое внимание. Практика прошлого года показала, что при благоприятных погодных условиях нашим сельхозорганизациям под силу собирать урожай на уровне 10 миллионов. Но даже в этот год, когда мы, помните, весной, сеяли уже в мае-месяце, я вообще боялся, соберем ли мы этот урожай. Мы за 20 дней, дождливых дней, собрали весь хлеб. Если бы мы работали в прошлом, позапрошлом годах так, как в этом, мы бы не потеряли тех 500-700 тысяч тонн хлеба, которые мы теряли на поле при уборке. Слишком уж мы часто ссылаемся на погоду: то на затяжную зиму, то на поздний сев, то на прочие капризы природы. Но плохой погоды не бывает. Какую Господь пошлет, такая и будет. Ведь изменчивость, непредсказуемость погодных условий – это норма работы нашего сельского хозяйства. В сельскохозяйственном производстве необходимо сформировать зональную специализацию и внедрить адаптивные технологические процессы, способные реализовать потенциал растений как в дождь, так и в засуху. Необходимо повсеместно на инновационно-технологической основе повысить эффективность природных, материальных и трудовых ресурсов, продолжить оптимизацию организации аграрного производства в направлении создания крупных холдингов и продуктовых компаний. Этому празднику быть. Это душа крестьян, нашего села. А без села и крестьянина нет страны. Однако следует, как я уже сказал, поискать новые облики формата фестиваля, поэтому я хотел бы сегодня поручить Правительству поискать новые облики формата фестиваля. Поэтому я хотел бы сегодня поручить Правительству и губернаторам до конца года внести мне предложения на сей счет. Но так, чтобы ни один крестьянин не сказал, что мы сворачиваем этот праздник, а равно не уважаем или не хотим уважать крестьян.

Те, кто хорошо потрудились на хлебной ниве и всю жатву вставали с первыми петухами, домой уедут на стальных ласточках. 12 автомобилей — призы для лучших хлеборобов страны.

Михаил Иванович из Шкловского района один намолотил за сезон больше 6 тысяч тонн зерна — столько собирает не каждое хозяйство.

Михаил Байдаков, победитель фестиваля-ярмарки «Дожинки-2013»:

Конечно, старались. Но как получилось – так получилось.

Наградили лучших агрономов и инженеров, лучшие хозяйства и районы. Второй год подряд победитель среди областей — Брестчина — за счет эффективной экономики сельского хозяйства.

На аграрном фэсте еще много интересного: лазерное шоу, концерт Таисии Повалий, выступления белорусских артистов и диджеев. Ведь, как говорят в народе, у кого хлеб родится, тот и веселится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.