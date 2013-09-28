Какие подарки получил Жлобин к «Дожинкам-2013»?

Новости Беларуси. Собранный урожай позволит полностью обеспечить страну зерном. Об этом 28 сентября заявил Президент Александр Лукашенко на республиканском фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынки-2013» в Жлобине.

Город основательно преобразился к традиционному празднику белорусских хлеборобов. Не только реконструированы старые, но построены и новые объекты. В частности, Универсальный спортивный зал Центра олимпийского резерва. С его оснащением ознакомился Президент. Спорткомплекс, впрочем, стал далеко не единственной точкой рабочего маршрута Главы государства.

Праздновать фестиваль «Дожинки» в Беларуси начали в 1996 году. Каждый год – новый город. В нынешнем счастливый билет вытянул Жлобин.

Столица металлургов на этот раз стала уже 17-й столицей аграрного праздника. Каждый раз – это уже добрая традиция – к фестивалю урожая не только принимающий город, но и весь район получает подарки. Так и вышло - пока одни сеяли и собирали, другие ремонтировали и строили. В результате город не узнать.

Жители Жлобина:

Город изменился кардинально. Поменялось много чего. Дворец металлургов стал более такой красивый. Фонтан вон сделали.

Хотелось бы, чтобы все сохранилось так, как сделали нам, чтобы такая красота сохранилась.

Местные жители рассказывают: такая масштабная стройка в городе была, пожалуй, только 30 лет назад, когда возводили металлургический завод. Теперь здесь построили и отремонтировали три сотни объектов. По улицам обновленного Жлобина сегодня прогулялся и Президент страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот этот рынок, он приятно смотрится.

Вот после реконструкции открылся автовокзал. Это его первая строительная модернизация за последние 40 лет. Теперь автопристань может в день обслуживать до полутора тысяч пассажиров, а автобусы разъедутся в 70 направлений. Завершили ремонт и на железной дороге. Электрифицирован 100-километровый участок Осиповичи-Жлобин.

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:

Данный электропоезд, который сегодня мы открываем, он с завтрашнего дня пойдет с графиком со Жлобина до Минска. Пока его время в пути будет 2 часа 40 минут. Но, когда мы завершим в соответствии и с программой, Вами утвержденной, по развитию городских линий участок Минск-Руденск в ноябре месяце, мы еще сократим на 15-20 минут время хода этого поезда.

Это часть важного железнодорожного инвестпроекта, который реализуют совместно с партнерами из Китая и завершат к 2015 году. Символический пуск новой магистрали дан сегодня по видеосвязи с диспетчером.

Впервые за 140 лет существования станции мимо перрона прошёл электропоезд. Теперь из Жлобина до Минска можно добраться минимум на час быстрее.

Жители Жлобина:

Это очень хорошо. Будет здорово, быстрее ездить. Те, которые живут граждане Республики Беларусь в Жлобине, им будет быстрее добраться из Минска в Жлобин и обратно из Жлобина в Минск.

Вокзал вообще клевый, красивый, он такой весь прозрачный, светлый, даже лучше, чем некоторые в побольше городах.

Очень хорошо: удобно, красиво. И город наш красивый, и праздник очень красивый. Все нас радует.

Главный подарок жителям Жлобина – Универсальный зал игровых видов спорта с трибуной на полторы тысячи мест. Однако вместительность не главный козырь сооружения. Оборудованный по последнему слову техники зал может принимать соревнования уровня чемпионата мира не только по баскетболу, волейболу или гандболу: уникальное покрытие позволяет проводить здесь турниры по бальным танцам, а высота потолков – еще и по бадминтону. Сегодня, кстати, здесь прошел первый спортивный поединок между женскими сборными Мозыря и Гомеля по волейболу.

Кроме того, зал может трансформироваться в концертную площадку. Впрочем, жители Жлобина считают свой город спортивным. Новый объект не единственный в подготовке будущих чемпионов. На 75 тысяч человек в райцентре есть ледовая арена, лыжероллерная трасса, гребная база и аквапарк. Зал игровых видов спорта дополнил комплекс.

Александр Лукашенко:

Главное сейчас – все это сберечь. И руководитель города, района – у нас же совмещенный – Жлобинского района, он просто должен быть железным человеком. Потому что такую красоту и не только красоту, а удобство – перепахали практически, почти весь город – ну, это надо сохранить и спрашивать за это надо. Это хороший образец, очень хороший вот этот узел. Вот это в крупных городах и в областях надо иметь.

Воплотилась и мечта местной молодежи – боулинг-клуб. Он открылся на нижнем уровне нового гостиничного комплекса. Отель – самый молодой в стране. Работает всего 1 день. Принимать может 114 человек – такого не хватало городу. Это тоже подарок к Дожинкам.

Александр Лукашенко:

Вы молодцы. Главное, что быстро и относительно недолго.

Так выглядит обновленный Жлобин с верхних этажей гостиницы. На 300 объектов потребовалось более триллиона бюджетных рублей. Появился в городе еще один детский сад, краеведческий музей, отреставрированы бульвары и зоны отдыха. Обновилась и дорожная инфраструктура. Например, новый асфальт в городе появился на 26 километрах улиц.

Жители Жлобина:

Очень хороший сделали праздник для людей, я считаю. Для детей вот для маленьких, для среднего сделали хорошие площадки. Дети очень довольны.

Спасибо всем-всем за такой праздник! Город стал чистый, красивый. Я хочу обратиться к людям: берегите этот город! Его так построили, что приятно ходить. Умирать не хочется, жить хочется!

Благодаря «Дожинкам» появилась в Жлобине еще одна достопримечательность: символ города, ладья, теперь не только в геральдике, но и в скульптуре. Установленная на бульваре Металлургов, она символизирует развитие и устремленность в будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.