Новости Беларуси. В Беларуси 20 июня начинается продажа проездных документов на электропоезд «Минск-Гомель». Курсировать между двумя крупнейшими городами страны будет новая 7-вагонная швейцарская электричка, выпущенная на заводе «Штадлер-Минск». Этот состав белорусская железная дорога получила еще перед новым годом. Внутри есть бар, пять санузлов и даже импровизированная vip-зона – 16 мест первого класса.

Старт регулярному движению поездов на электрической тяге из столицы в областной центр был дан в минувшую пятницу. Участие в торжественной церемонии принял Президент Александр Лукашенко.

Южное направление самое загруженное и востребованное. За 2015 год по этому маршруту поезда перевезли 10 миллионов пассажиров. Это равно всему населению Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.