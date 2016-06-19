До моря за час еженедельно: Минск и Палангу связал новый авиарейс

Новости Беларуси. Воочию насладиться дорогой в дюнах, правда, на Литовской побережье Балтики, теперь могут уже менее чем через час после вылета из Минска. Белорусскую столицу и литовскую Палангу 19 июня связал новый авиарейс. Причем это отличная возможность не только для туристов, но и для бизнесменов.

19 июня на табло минского аэропорта загорелся новый рейс. К 47 направлениям, куда летают белорусские авиалинии, добавилась балтийская жемчужина – Паланга. К первым пассажирам присоединилась и съемочная группа СТВ.

Татьяна Судако, пассажир:

Я и поездом, и автобусом ездила. Но мне кажется, что этот вид транспорта более удобен и подходящий по времени.

Елена Пухты, пассажир:

Мы каждое лето летали, вернее, ездили на машине в Палангу. Наконец-то в этом году мы имеем такую счастливую возможность, как лететь самолетом.

Литва – одна из немногих стран, с которой теперь связывают сразу два авиамаршрута. В Вильнюс наши самолеты летают ежедневно. В Палангу рейс запланировали раз в неделю. На фоне упавшего интереса к Турции и Египту очень актуально. Успели аккурат к курортному сезону. Но воспользуются рейсом и бизнесмены, и транзитные пассажиры.

Гинтас, пассажир:

Конечно, удобно. Мы из Казахстана летим и попадем в Палангу, а живем в Клайпеде. Так что мы приветствуем такой рейс, будем летать часто сейчас.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора авиакомпании:

У нас на этих рейсах ожидаем значительный транзит из Украины, России, Казахстана, Грузии. Надеюсь, что этот рейс станет постоянным в нашем расписании.

Белорусский борт встречают не брызги Балтийского моря, а водяной салют. Такая традиция летчиков во всем мире.

Для аэропорта Паланги минское направление долгожданное. Расширять географию перевозок тут заинтересованы.

Мариус Гелжинис, директор Международного аэропорта «Паланга»:

Это выгодно не только нам как аэропорту, но очень выгодно и региону. Нужно, чтобы прилетало больше туристов, плюс бизнесу – есть хорошие стыковки из Минска.

Литовцы предлагают не только отдыхать, но и строить на 25-километровом побережье Паланги белорусские туристические объекты.

Вайдотас Бацевичюс, член правления муниципалитета Паланги:

Это сотрудничество может быть даже и в развитии гостиниц. Если белорусы имеют интерес открывать гостиницы, санатории, мы всегда приветствовали такое сотрудничество.

На литовском побережье особенно ощущается: эксперты не зря называют Литву европейским парусом для нашего бизнеса. Через порты соседней Клайпеды проходят миллионы тонн белорусских грузов.

Белорусско-литовский товарооборот в 2015 году достиг двух миллиардов евро.

Видмантас Вербицкас, коммерческий атташе посольства Республики Литва в Республике Беларусь:

Литовские компании, которые инвестируют в Беларусь, уже смотрят не на отдельный белорусский рынок, а смотрят на объединенный рынок Евразийского экономического союза. Также белорусские компании, которые работают в Литве или инвестируют в Литву, понимают, что, например, трактор, который собран в Литве, будет продаваться не только в Литве, но и в Португалии, Румынии, Польше, Дании.

Обратно дебютный рейс из Паланги тоже летел не пустым. Наши туроператоры уже готовят встречные предложения для прибалтийских туристов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Марина Кондрашова, директор туристической компании, официальный представитель информационного центра по туризму Паланги в Беларуси:

Литовцы много поездили, посмотрели всю Европу, дальние страны. И сейчас такая тенденция, что люди смотрят на Восточную Европу. Сейчас очень удобное время для Литвы, чтобы открыть для себя заново Беларусь.