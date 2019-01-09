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В Беларуси 10 января ожидается до 21 градуса мороза

09 января 2019 19:14
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Новости Беларуси. В Беларусь пришли настоящие холода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых регионах температура воздуха опускается до 21 градуса мороза. При таких погодных условиях на улицах начинают свою работу мобильные пункты обогрева, организованные силами волонтёров и работников общества Красного Креста.

В Беларуси 10 января ожидается до 21 градуса мороза-1

С самого утра помощь оказывали жителям Витебска и Гомеля, к вечеру такие центры начали работу и на улицах столицы. В мобильном пункте обогрева есть все необходимое, чтобы согреться и оказать медицинскую помощь.

В Беларуси 10 января ожидается до 21 градуса мороза-4

В Беларуси 10 января ожидается до 21 градуса мороза-6

Наиболее незащищённым гражданам, в том числе и без определённого места жительства, бесплатно предлагают наборы питания, тёплую одежду и одеяла. При необходимости оказывается первая медицинская помощь.

В Беларуси 10 января ожидается до 21 градуса мороза-9

Василий Скубилов, специалист отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации Белорусского общества Красного Креста:
Здесь у нас находятся специалисты по реагированию на ЧС, по оказанию первой помощи. Все волонтеры отряда быстрого реагирования обучены оказанию первой помощи по психо-социальной поддержке. Если низкие температуры сохраняются длительный период, например, минус 15, минус 20, минус 25, то в этом случае организовывается патрулирование на дорогах.

В Беларуси 10 января ожидается до 21 градуса мороза-12

Всего по стране работает 10 подобных отрядов. Мобильные пункты обогрева открыты во всех областных центрах и в крупных городах. Например, в Витебской области такую помощь получили почти 200 человек, а на Гомельщине в мобильные пункты обогрева обратились полтысячи.

# Погода в Беларуси # общество # Василий Скубилов # Фотофакт

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