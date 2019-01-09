В Беларуси 10 января ожидается до 21 градуса мороза

Новости Беларуси. В Беларусь пришли настоящие холода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых регионах температура воздуха опускается до 21 градуса мороза. При таких погодных условиях на улицах начинают свою работу мобильные пункты обогрева, организованные силами волонтёров и работников общества Красного Креста.

С самого утра помощь оказывали жителям Витебска и Гомеля, к вечеру такие центры начали работу и на улицах столицы. В мобильном пункте обогрева есть все необходимое, чтобы согреться и оказать медицинскую помощь.

Наиболее незащищённым гражданам, в том числе и без определённого места жительства, бесплатно предлагают наборы питания, тёплую одежду и одеяла. При необходимости оказывается первая медицинская помощь.

Василий Скубилов, специалист отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации Белорусского общества Красного Креста:

Здесь у нас находятся специалисты по реагированию на ЧС, по оказанию первой помощи. Все волонтеры отряда быстрого реагирования обучены оказанию первой помощи по психо-социальной поддержке. Если низкие температуры сохраняются длительный период, например, минус 15, минус 20, минус 25, то в этом случае организовывается патрулирование на дорогах.