Минчанин, исцелившийся от рака, пожертвовал 17 миллионов на алтарь в костеле

Новости Минской области. «Благодарность за божью помощь». В Воложинском костеле святого Юзефа на средства прихожан установили новые алтари. Святыни поражают не только своим христианским содержанием, но и масштабом.

Кстати, главный алтарь Матери милосердия - единственный в Беларуси. Средства, а это 17 миллионов рублей, пожертвовал минчанин, который страдал онкологическими заболеваниями. В прошлом году болезнь ушла. Алтарь стал особенное благодарностью за чудесное спасение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Генрих Акалотович, настоятель Воложинского костела святого Юзефа:

После этого люди посмотрели и начали сами собирать средства, также построили новый алтарь для Богородицы Марии. Строили эти 2 алтаря. У нас нет главного алтаря, заходишь в костел – пустая стена, и нужно что-то делать. И люди начали собирать средства, и итогом этого стал главный алтарь. Планируется его освятить, попросить нашего митрополита Тадеуша Кондрусевича, в будущем году на праздник нашего костела 19 марта.