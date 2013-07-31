В Минске до 2015 года реконструируют 8 рынков

Новости Беларуси. Восемь рынков реконструируют в Минске до 2015 года. Работы идут поэтапно без закрытия объектов для населения.

Уже открыты обновленные ряды, современный торговый корпус, начата реконструкция навесов для сезонной продажи сельхозпродукции. Торговые комплексы строятся на рынках Уручье-3 и Московский.

План модернизации разработан в 2012 году. Он коснется и Торгового дома «Ждановичи». На днях в горисполкоме обсуждали соблюдение норм законодательства на этом объекте. Нарушений по результатам проверки не мало. Решено усилить контроль на территории рынков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.