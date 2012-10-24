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В Беларусь приходит зима: 26 октября - метель

24 октября 2012 08:29
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Новости Беларуси. В Беларусь идет похолодание. На территорию республики устремился арктический воздух. Уже 24 октября на отдельных участках дорог возможна слабая гололедица. Днем небольшие кратковременные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 октября дорожную ситуацию может осложнить мокрый снег, а в пятницу — первая метель. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. К выходным ночью прогнозируется до 7 °С мороза, дороги станут скользкими, на что следует обратить особое внимание автовладельцам.

Водителям в связи с похолоданием пора готовиться к сезонной смене шин. Специалисты рекомендуют переобувать машину, когда температура воздуха на улице не выше + 7 °С.  Зимняя резина помогает сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололеда и снежного наката.

Не будет лишним заменить стеклоочистители, а омыватель ветрового стекла необходимо заправить специальной незамерзающей жидкостью. На белорусские АЗС уже стало поступать и зимнее дизельное топливо.

 

# общество # Погода в Беларуси

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