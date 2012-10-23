Как успешно поменять работу?

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» Светлана Шапорова, директор сайта по поиску работы и персонала.

Ситуация сейчас такова, что большинство белорусов ищет работу в Интернете...

Светлана Шапорова, директор сайта по поиску работы и персонала:

Поиск работы становится более технологичен. Очень много соискателей, подбирая себе работу, приходят именно в Интернет.

Какие специалисты сейчас наиболее востребованы?

Светлана Шапорова:

Мы проанализировали вакансии, которые есть у нас на сайте и могу поделиться результатами. За последнее время тенденция сохраняется. Наиболее востребованы сейчас все специалисты в сфере продаж и специалисты в сфере информационных технологий. Есть и еще одна востребованная категория специалистов – это рабочий персонал.

Светлана, а чего больше: объявлений о поиске работы или вакансий?

Светлана Шапорова:

Вакансий меньше, чем представителей, которые ищут работу. Это нормальная ситуация, по сравнению, например, с прошлым годом количество вакансий на сайте увеличилось на 22%.

А какие самые высокооплачиваемые профессии, например, от тысячи долларов?

Светлана Шапорова:

Предложения очень разные. Наиболее высокооплачиваемые вакансии находятся в сфере информационных технологий. А также на стыке информационных технологий и развлечений: это создание компьютерных игр (геймдизайнеры), программисты, разработчики и топ-менеджмент. Но здесь можно найти и вакансии водителей-международников, им предлагают зарплаты от 2000 долларов.

Если человек первый раз хочет поменять работу. Как правильно составить резюме, как удачно пройти собеседование?

Светлана Шапорова:

Внимательно изучаем требования по вакансии, соотносим свои желания и возможности, свой опыт с этой вакансией. Если мы делаем вывод, что на эту должность мы подходим, мы отражаем в резюме опыт и образование, которое соответствует данной должности.

К собеседованию нужно обязательно подготовиться. С одной стороны вы должны изучить информацию о компании, которая предоставляет данную вакансию. С другой стороны нужно подготовиться к самопрезентации. Часто на собеседовании задают вопрос о трех сильных и слабых сторонах соискателя или как вы видите свой карьерный рост через год, три, пять лет? Поэтому стоит подготовить какие-то ответы.