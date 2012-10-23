Прямой эфир

Белорусы в cедьмой раз подряд стали чемпионами мира по скоростной радиотелеграфии

23 октября 2012 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы в cедьмой раз подряд стали чемпионами мира по скоростной радиотелеграфии. Соревнования проходили в Швейцарии. Спортсмены ДОСААФ Беларуси в личном зачете завоевали 48 из 54 возможных медалей. Причем более половины полученных наград – золотые. Наиболее сильны наши соотечественники оказались в передаче радиосообщений.

Всего же в соревнованиях участвовало более 100 спортсменов из 16 стран мира. Сборная Беларуси с большим отрывом опередила российскую команду и спортсменов из Румынии, которые заняли второе и третье места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
22 октября 2012 17:16

В Минске завершилась реконструкция одного из пляжей Цнянского водохранилища

22 октября 2012 17:12

Копия Эйфелевой башни появилась на проспекте Независимости в Минске

22 октября 2012 16:31

22 октября в Гомеле начался отопительный сезон. На бумаге все дома к нему готовы. А на самом деле?