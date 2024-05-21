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В Беларусь прибыли атташе по вопросам обороны шести арабских государств

21 мая 2024 17:43
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Атташе по вопросам обороны шести арабских государств прибыли в Беларусь в рамках расширения международного сотрудничества. В период нахождения в нашей стране дипломаты ознакомятся с военными учебными заведениями, предприятиями промышленности и историей государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь прибыли атташе по вопросам обороны шести арабских государств-1

Так, одной из точек маршрута стала Белорусская государственная академия авиации. Здесь иностранных гостей познакомили со всеми ступенями подготовки специалистов, а также материально-технической базой учреждения. Особый интерес у военных атташе вызвали инновационные тренажеры виртуальной и дополненной реальности, а также беспилотные летательные аппараты.

В Беларусь прибыли атташе по вопросам обороны шести арабских государств-4

Абдельхамид Даюб, атташе по вопросам обороны при Посольстве Сирии в России:
Беспилотные летательные аппараты играют основную роль в любой войне. Даже если нет войны, для выполнения разных задач. Конечно, все военные сейчас интересуются именно этим типом вооружения и хотят узнать побольше. Здесь сразу заметно, что учебная база очень серьезная.

В Беларусь прибыли атташе по вопросам обороны шести арабских государств-7

Павел Примак, проректор по государственной авиации – начальник военного факультета Белорусской государственной академии авиации:
За два года мы встретили большое количество послов и атташе стран Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Безусловно, ряд из этих посещений закончился хорошим результатом. На рассмотрении нашего руководства сейчас находится несколько контрактов о подготовке авиационных специалистов в интересах стран Африки и Ближнего Востока.

В Беларусь прибыли атташе по вопросам обороны шести арабских государств-10

Сегодня в Белорусской государственной академии авиации обучается 1 300 курсантов. К слову, это единственное учреждение образования в нашей стране, где готовят специалистов для гражданской авиации. В 2024 году учебное заведение отметит полувековой юбилей.

# Международное сотрудничество # общество # Павел Примак

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