В Беларусь прибыла очередная партия истребителей Су-30СМ2

Когда у наших границ наращивается военное присутствие, а язык силы все чаще подменяет дипломатию, обороноспособность государства становится принципиально важным вопросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позиция нашей страны, которая не раз была четко и недвусмысленно обозначена Президентом: Беларусь никому не угрожает и не собирается нападать, но готовиться к войне нужно, чтобы ее не допустить.

На первом рубеже обороны всегда остаются авиаторы. И сегодня у них вновь событие: на один из белорусских аэродромов из России прибыла очередная партия модернизированных Су-30. Это многоцелевой истребитель, предназначенный для уничтожения воздушных, надводных и наземных целей, блокирования аэродромов и ведения воздушной разведки. Самолеты постоянно модернизируются с учетом опыта СВО.

Александр Беляев, заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Все воины-авиаторы уже переучены на данный тип авиационной техники. Осталось только новую пару самолетов поставить в строй, они пройдут техническое изучение и будут готовы к заступлению на боевое дежурство и для учебно-тренировочных полетов. Управлять истребителем, а это, на секундочку, очень дорогая машина, которая только что вышла с завода, – это почетно.

Ранее белорусская армия уже получила такие истребители в декабре и августе 2025 года. Основная функция самолетов для наших реалий – боевое дежурство по обеспечению противовоздушной обороны.