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Прощание с погибшим офицером КГБ пройдёт 1 октября в Минске

01 октября 2021 06:35
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Новости Беларуси. Прощание с погибшим при исполнении служебных обязанностей офицером КГБ пройдет 1 октября в Минске. Гражданская панихида состоится в клубе имени Дзержинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прощание с погибшим офицером КГБ пройдёт 1 октября в Минске-1

То, что случилось с защитником мира на нашей земле, вызвало небывалый резонанс в обществе. Напомним, в ходе проведения специальных мероприятий в одной их квартир минских многоэтажек по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение.

Прощание с погибшим офицером КГБ пройдёт 1 октября в Минске-4

31-летний житель Минска стрелял из охотничьего ружья. От полученных ранений скончался сотрудник КГБ. Ответным огнем стрелявший был ликвидирован.

Убийство офицера КГБ. Подробности преступления и реакция общественности. Читайте здесь.

# Убийство # общество # Фотофакт

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