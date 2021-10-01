Прощание с погибшим офицером КГБ пройдёт 1 октября в Минске

Новости Беларуси. Прощание с погибшим при исполнении служебных обязанностей офицером КГБ пройдет 1 октября в Минске. Гражданская панихида состоится в клубе имени Дзержинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что случилось с защитником мира на нашей земле, вызвало небывалый резонанс в обществе. Напомним, в ходе проведения специальных мероприятий в одной их квартир минских многоэтажек по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение.