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В Беларусь идут сильные морозы: в Минске до минус 31?

21 января 2016 14:51
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Новости Беларуси. В Беларусь идут сильные морозы. Если сегодня, 21 января, температура будет еще достаточно комфортная (столбики термометров не опустятся ниже 11 градусов), то уже в выходные картина сильно изменится.

Сильные морозы принесут холодные воздушные массы, поступающие с севера Европы. В субботу, 23 января, температура воздуха днем будет -6..-13°С, по востоку -14..-17°С. Ночью -13..-20°С, при прояснениях -21..-26°С. А в Минске и вовсе столбик термометра может опуститься до минус 31-го.

В Беларусь идут сильные морозы: в Минске до минус 31?-1


Фото: 6.pogoda.by/26850

Как пояснил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов, прогноз погоды на этой странице сайта pogoda.by рассчитывается автоматически. Поэтому для более точной информации лучше пользоваться данными, обработанными синоптиками. Так что минчане могут не беспокоиться. Минус 30 в белорусской столице скорее всего не будет.

Завтра же, 22 января, синоптики днем обещают -6..-12°С, по востоку до -14°С. Местами кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

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# общество # Погода в Беларуси

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