В Беларусь идут сильные морозы: в Минске до минус 31?

Новости Беларуси. В Беларусь идут сильные морозы. Если сегодня, 21 января, температура будет еще достаточно комфортная (столбики термометров не опустятся ниже 11 градусов), то уже в выходные картина сильно изменится.

Сильные морозы принесут холодные воздушные массы, поступающие с севера Европы. В субботу, 23 января, температура воздуха днем будет -6..-13°С, по востоку -14..-17°С. Ночью -13..-20°С, при прояснениях -21..-26°С. А в Минске и вовсе столбик термометра может опуститься до минус 31-го.