Фотофакт: замороженные брюки заполонили улицы США

Новости США. Житель штата Миннесота Том Гроттинг стал создавать замороженные скульптуры из штанов для своей соседки Дианы. Девушка настолько не любит зиму, что в холодные дни отказывается без надобности выходить на улицу. Том долго думал, как поднять настроение Диане и решил заморозить джинсы с надеждой на то, что соседка выглянет в окно и обязательно улыбнется.

Том Гроттинг (в интервью ABC News): В основном я делаю это для моей соседки Дианы. Зима длинная, а она ее не очень любит. Так я пытаюсь ее развлекать.

Попытался и не прогадал. Том поделился рецептом с коллегами, те рассказали его своим знакомым. И теперь в морозные дни в Миннесоте «расхаживают» толпы замороженных скульптур из джинсов.

Итак, Том замачивает одежду в ведре, а затем вешает ее на улице в нужном положении.

Процесс замерзания, со слов молодого человека, занимает меньше 30 минут.

Том Гроттинг:

Когда я ставлю их около своей работы, делаю это так, чтобы их было видно из моего окна. Тогда можно наблюдать за реакцией прохожих.

Пользователи соцсетей выкладывают фотографии, снабдив записи хэштегом #frozenpants. Судя по реакции пользователей, забава действительно поднимает настроение.