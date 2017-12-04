В Барановичах возродили знаменитый 1146 зенитный ракетный полк

В 1941 его бойцы прикрывали «дорогу жизни» к блокадному Ленинграду. Полк будет мобильным. Главная задача – обеспечить противовоздушную оборону в регионе. Первым в Беларуси его вооружат зенитным ракетным комплексом ПВО «Тор-М2», который способен поражать баллистические воздушные цели и крылатые ракеты на различных высотах.

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Для того, чтобы владеть этим оружием в совершенстве, нужны хорошие подготовленные специалисты. Отдельные разрозненные батареи, которые у нас были до этого, входили в наши зенитно-ракетные полки, которые были до этого вооружены другими зенитно-ракетными комплексами. Они не полностью выполняли те функциональные задачи и не полностью реализовывали тот боевой потенциал, который на них был возложен. Поэтому было принято решение о создании единого зенитно-ракетного «кулака», который будет надежно прикрывать те районы, которые нам будут поставлены.

Для работы с комплексом в полк уже набрали обученных специалистов.

Напоминаем, системы «Тор-М2» поступили в Беларусь по договору с Россией о развитии военно-технического сотрудничества.