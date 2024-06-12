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В Баку могут открыть магазин «Да дому»

12 июня 2024 16:55
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Беларусь и Азербайджан должны на основе теплых и братских отношений между странами выстраивать торгово-экономические. Об этом заявил Роман Головченко во время встречи с делегацией из Баку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня – финальный день работы Азербайджанских парламентариев в Беларуси.

В Баку могут открыть магазин «Да дому»-1

Кроме официальных встреч, наглядная демонстрация белорусского торгового потенциала. Делегация посетила «Першы гандлёвы», где гости смогли не только открыть для себя новые белорусские бренды, но и побывать на показе мод. Специально для гостей в залах торгового центра прошел показ. Наши дизайнеры представили актуальные коллекции. Итог экскурсии – новые договоренности: вполне возможно, что белорусский магазин «Да дому» появится и в Баку.

Головченко – делегации Азербайджана: видим в вашем визите важный момент для укрепления нашей дружбы. Подробности.
 

# Беларусь-Азербайджан # общество

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