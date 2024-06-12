В Баку могут открыть магазин «Да дому»

Беларусь и Азербайджан должны на основе теплых и братских отношений между странами выстраивать торгово-экономические. Об этом заявил Роман Головченко во время встречи с делегацией из Баку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня – финальный день работы Азербайджанских парламентариев в Беларуси.

Кроме официальных встреч, наглядная демонстрация белорусского торгового потенциала. Делегация посетила «Першы гандлёвы», где гости смогли не только открыть для себя новые белорусские бренды, но и побывать на показе мод. Специально для гостей в залах торгового центра прошел показ. Наши дизайнеры представили актуальные коллекции. Итог экскурсии – новые договоренности: вполне возможно, что белорусский магазин «Да дому» появится и в Баку.