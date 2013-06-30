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В августе Солигорск отметит 55-летие. Как город готовится к этому событию?

30 июня 2013 15:06
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Новости Минской области.  Юный город. В августе Солигорск, столица белорусских шахтёров, отметит юбилей. Подготовка к 55-летию началась задолго до этого лета. Чтобы город достойно отметит свой день рождения, у него должен быть свой соответствующий наряд. А это уже дело коммунальщиков.

Корреспонденты программы «Центральный регион» на СТВ встретились с Игорем Делендиком, директором Солигорского производственного предприятия «ЖКХ «Комплекс». Игорь Николаевич рассказал, как служба работает в предпраздничные дни и как город преображается к своему юбилею.

# общество # Спелеолечение в Солигорске # Игорь Делендик

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