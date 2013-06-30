Студенческий стройотряд из Гродно отправился трудиться на Островецкую АЭС

Новости Беларуси. День молодежи отмечают сегодня в Беларуси. В Гродно этот день отметили не совсем обычно. 40 молодых ребят, участников студенческого стройотряда отправились в Островец. Там они будут трудится на строительстве первой белорусской атомной станции. На объекте студенты проведут полтора месяца. В течении этого времени они помогут в возведении инфраструктуры станции.

Стройотряд на АЭС будет сводным. В помощь белорусским ребятам приедут их коллеги из России. Студенты из подмосковья уже имеют опыт работы на подобных объектах у себя на родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Куцейко, участница студенческого стройотряда:

Едем на Остравецкую АЭС. Настроение весёлое, хорошее, тем более что сегодня день молодёжи.

Андрей Коледа, участник студенческого стройотряда:

Настроение бодрое, потому что сегодня День молодежи. Все собрались, будем праздновать немножко, я думаю. Едем в Островец подзаработать денег, пообщаться с другими людьми. Стройотряд не только белорусский, но ещё и россияне с нами будут вместе. Поговорить, пообщаться о том, как они живут, как мы живём. Едем работать на важном объекте, всё таки АЭС белорусская. Есть гордость, что всё таки взяли.

Павел Полешок, участник студенческого стройотряда:

Намерения очень серьёзные: посмотреть, познакомиться с объектом, свой вклад внести несомненно.