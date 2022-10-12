В армию мобилизовалось 450 студентов и преподавателей БГУ. Как университет пережил войну?

Первый университет Беларуси. Вот уже более 100 лет Белорусский государственный университет принимает студентов и предоставляет им престижное образование для успешного будущего. Как проходило развитие университета в послевоенный период? Как формировались базовые научные структуры в университете? Какие разработки стали гордостью Белорусского государственного университета? Как развивалась внеучебная культурная и спортивная жизнь студентов? И почему студенты выбирают БГУ? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». В 30-е годы, несмотря на сложный и противоречивый период для всей страны, когда многих известных ученых, профессоров и преподавателей, в том числе и Владимира Ивановича Пичету, арестовали, именно в этот период окончательно сложилась основная факультетская структура БГУ. К своему 20-летнему юбилею университет состоял из шести факультетов: биологического, химического, физико-математического, исторического, географического и филологического. На факультетах в это время было 1 337 студентов. Работали музеи, лаборатории, оранжерея, фундаментальная библиотека.

Михаил Шумейко, профессор кафедры источниковедения исторического факультета Белорусского государственного университета:

В июне 1941 года собирались отметить 20-летний юбилей создания. И к этому же была приурочена и научная конференция, которая должна была открыться 24 июня 1941 года и которая должна была продолжаться в течение четырех дней, а в завершении ее, так сказать, должны были состояться уже юбилейные торжества и так далее. 21 июня была открыта юбилейная научная сессия и развернута праздничная выставка. Но в полдень самого длинного дня года белорусы слушали правительственное сообщение о начале Великой Отечественной войны. Михаил Шумейко:

Профессорско-преподавательский состав нашего университета и студенты, которые только закончили свою летнюю сессию, а выпускники еще продолжали сдавать государственные экзамены, сразу же горячо откликнулись на те призывы, которые звучали. Об этом свидетельствует то количество студентов и преподавателей, прежде всего младшего возраста, которые пошли в Красную армию.

24 июня занятия в БГУ временно приостановились в связи с безостановочными бомбардировками. Всего за пять дней Минск был оккупирован. Неожиданный характер боевых действий в первые дни войны не позволил провести эвакуацию университета. В городе осталось почти 800 преподавателей, сотрудников и студентов БГУ. Большинство из них приняло активное участие в подпольном движении. Не ожидая повесток, студенты и преподаватели шли в военкоматы, партийные и комсомольские комитеты, чтобы записаться в действующую армию. Только в первые дни войны в Красную армию мобилизовалось 450 студентов и преподавателей БГУ. Михаил Шумейко:

И студенты, и профессора, и преподаватели очень активно включились в ту патриотическую деятельность в различных формах будь то участниками действующей армии или на тех же партизанских формированиях, подполье и так далее. Преподаватели и студенты БГУ не только мужественно сражались с врагом на фронтах, в партизанских отрядах, в антифашистском подполье, но и приближали победу своим самоотверженным трудом в советском тылу. Разумеется, внезапные боевые действия не дали возможности организованно провести эвакуацию, что привело к тому, что кадры профессорско-преподавательского состава оказались разбросанными по всему Советскому Союзу. Например, ректор университета Парфен Петрович Савицкий, занимавший эту должность с 1939 по 1946 год, оказался в Нижнем Тагиле и там стал ректором Нижнетагильского педагогического института.

Михаил Шумейко:

И другие профессора, и преподаватели тоже, те, кто успел выехать, эвакуироваться, работали в различных учреждениях образования и так далее. И понятно, что вопрос о восстановлении деятельности нашего университета возникает в условиях войны. В июне 1942 года, когда до освобождения Беларуси было еще очень далеко, руководство высшего партийного органа республики обсудило вопрос о возобновлении деятельности Белорусского государственного университета в составе трех факультетов – филологического, исторического и географического. Поскольку положение на фронтах было очень сложным, окончательное решение о БГУ отложили. Михаил Шумейко:

В июне 1942 года уже наше правительство белорусское принимает решение о восстановлении работы университета. Если бы не вот те, так сказать, неблагоприятно складывавшиеся условия для Красной армии, для Советского Союза в это время, конечно, наверное, университет бы начал свою работу и с лета 1942 года.

15 мая 1943 года Совнарком СССР принял постановление «О возобновлении работы Белорусского государственного университета». Новым местом деятельности университета была определена станция Сходня, недалеко от Москвы. Михаил Шумейко:

Разместился университет в здании 2-й средней школы, в этой станции Сходня, это Химкинский район Московской области. Понятно, что студенты жили в тех неприспособленных для зимних условий летних домиках, которые там находились. Понятно, что они занимались самообеспечением, то есть и участвовали в заготовке тех же дров и так далее. Учебная и научная жизнь возобновились. В октябре 1943 года к занятиям приступило около 300 человек. Студенты участвовали в научных мероприятиях, продолжились защиты диссертаций. Одним из преподавателей стал Иван Мележ.

Михаил Шумейко:

Иван Мележ, наш выдающийся писатель белорусский, после ранения на фронте тоже работал в университете на Сходне, он там военруком был, а потом он возглавлял первую группу, которая в июле 1944 года, то есть сразу же после освобождения Минска, группа студентов выехала в Минск для того, чтобы приступить уже к процессу реэвакуации и так далее. Все студенты и преподаватели университета ждали того времени, когда смогут вернуться в родной Минск. Весть об освобождении столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков быстро облетела студентов БГУ. Уже в конце июля 1944 года в Минск выехала первая группа студентов и преподавателей в количестве 75 человек для подготовки зданий к занятиям.

Михаил Шумейко:

Переехали, но куда переехали? И от зданий университетского городка что сохранилось? Единственное здание, которое сохранилось, это то здание, в котором находится сейчас администрация, ректорат нашего университета, это красное здание физического факультета, вот это здание, в котором начали занятия. Перед глазами студентов и преподавателей, которые вернулись в Минск, возникла жуткая картина разрушения. Лаборатории, музеи и кабинеты, оборудование и литература – все было разграблено, учебные корпуса и общежития университета сожжены. Учебный 1944-1945 год отмечали, как самый тяжелый в истории Белорусского государственного университета. Пришлось все начинать заново.