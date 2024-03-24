Политический кастинг – какой конкурс в регионах на место в ВНС?

Новости Беларуси. Политическая и кадровая трансформация – тренд современной Беларуси. В команде Президента – молодые, талантливые, знающие. Не списываем со счетов и опытные кадры. Сплав мудрости и современности – именно таким будет состав Всебелорусского народного собрания. Напомним, 2 марта началось выдвижение кандидатов в делегаты ВНС. Предельное количество участников – 1200 человек. Законодательством определено, что высшее руководство страны, представители исполнительной, законодательной власти, парламентарии уже являются делегатами.

А делегаты ВНС от местных Советов и от гражданского общества подлежат избранию. Определиться со своими представителями нужно до 31 марта. Требования к делегатам предельно понятные: быть ориентированным на белорусскую повестку, иметь желание и умения для того, чтобы отстаивать и реализовывать наши национальные интересы. Хочется отметить, что в мире нет государственных институтов, похожих на Всебелорусское народное собрание. Это конституционный орган, который одновременно и представляет гражданское общество, и обладает возможностью правового и законодательного регулирования. Вдумайтесь, народным представителям, а значит, каждому из нас, гарантирована возможность участия в утверждении серьезнейших документов. Военная доктрина, Концепция национальной безопасности, программы социально-экономического развития страны. Галина Буро продолжит.

Зарядка на свежем воздухе и пару глотков березового сока. Так начинается утро кандидата в делегаты ВНС от Белорусского союза женщин Ирины Цыганковой. Агроном местного сельхозпредприятия просыпается с первыми петухами, но даже если Петя проспит, она сама разбудит свое хлопотливое хозяйство. Куры, свиньи, теперь и грядки. Премьера этого сезона – ранний редис уже поселился в теплице. Но с легкой руки шкловской хозяйки зазеленеет не только этот огород, но и 6 тысяч гектаров земли в округе. За 28 сезонов эта шумная музыка полей не приелась. Чтобы рапсодия тракторов и комбайнов не замолчала и Беларусь всегда была с хлебом – вот о чем болит душа не только у шкловского агронома, но и у всех тружеников села.

Ирина Цыганкова, агроном сельхозпредприятия «Нива»:

У нас аграрная страна – это сельское хозяйство. А сельское хозяйство – это деревня. Деревня – это люди, которые хотят и могут работать на земле. И меня как делегата Всебелорусского народного собрания очень волнуют эти вопросы: как вернуть специалистов в деревню, как вернуть молодежь в деревню. Проблемные темы «от земли» Ирина Цыганкова рассчитывает обсудить с делегатами 7-го Всебелорусского народного собрания. Шкловского агронома выбрали в качестве потенциального участника форума. В эти дни выдвижение кандидатов в делегаты на ВНС проходит по всей стране: от депутатов местных Советов и структур гражданского общества.

Галина Буро, корреспондент:

Мы наблюдаем процесс выдвижения кандидатов в делегаты от Гродненской областной организации «Белая Русь». Голосуют все присутствующие с помощью специальных карточек – мандатов. Вот так она выглядит. Все решает большинство. Предстоит выбрать наиболее достойных.