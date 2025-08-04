Дед, отец и сын соревнуются за урожай! Как династия хлеборобов собирает золото полей?

От деда к внуку. В Белыничском районе на полях хозяйства «Новая Друть» трудятся представители сразу трех поколений одной семьи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем для самого юного хлебороба этой династии – 9-классника Кирилла Моргунова – это уже второй сезон в поле. Пока его дедушка приближается к отметке в тысячу тонн, он с отцом не теряет надежды обойти ветеранов золотых полей. Юлия Мычка – о семье, которой уборочная давно пришлась по вкусу.

Так начинается рабочий день каждого хлебороба. Прежде чем приступить к жатве, спелость зерна пробуют на вкус. Эта традиция передается из поколения в поколение. Так и в семье Моргуновых. Целым семейным подрядом три поколения – дед, сын и внук – работают в хозяйстве «Новая Друть». Валерий Моргунов, механизатор сельхозпредприятия «Новая Друть»:

Мой первый комбайн был СК-3, еще без кабины. Вся пыль летела на тебя. Ездили в очках.

Конечно, после работы на комбайне без крыши трудиться на современной технике – одно удовольствие. Валерий Моргунов уже 10 лет на пенсии, но жатва его не отпускает. На днях, кстати, не за праздничным столом, а прямо в поле он отметил 70-летний юбилей, и азарт уборочной кампании все так же не угас. К тому же он теперь во главе своей династии хлеборобов. Рядом с ним – сын и внук-девятиклассник. Все трое отложили свои дела ради общего дела – убрать урожай родного хозяйства.