Ограничения на посещение лесов действуют в 107 районах Беларуси

Отправляясь на пикник в лес, белорусам следует убедиться, что их действия не нарушат правила. Ограничения на посещение массивов действуют в большинстве районов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оранжевым на интерактивной карте Минлесхоза обозначена вся Брестская, Гомельская и Могилевская Области. В Витебской области – лишь леса Полоцкого района доступны к посещению. В Минской и Гродненской областях также почти не осталось «зеленых зон».

Стоит отметить, что ограничения не означают запрет – ходить в лес можно. А вот въезжать на машине, разводить костры или устраивать массовые мероприятия – нет. Нарушителям может грозить штраф в размере до 500 рублей.