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Белорусские политики оставили записи в книге соболезнований в связи с кончиной и.о. президента Мьянмы

12 августа 2025 16:49
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В Мьянме 12 августа прошли государственные похороны исполняющего обязанности президента Мьин Све, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония прощания строго соответствовала национальным традициям и официальному протоколу. В дипломатических представительствах Мьянмы по всему миру в эти дни открыты книги соболезнований.

Белорусские политики оставили записи в книге соболезнований в связи с кончиной и.о. президента Мьянмы-2

Слова поддержки народу этой азиатской страны сегодня адресовали и в Минске. В Генеральное консульство Республики Союз Мьянма в Беларуси пришли политики и парламентарии, представители Министерства иностранных дел. 

«Благодаря Мьин Све развивались дружественные отношения между Беларусью и Мьянмой». «Страна потеряла выдающегося политического и военного деятеля, настоящего патриота». Это лишь несколько цитат из оставленных записей в книге соболезнований.

Мьин Све умер 7 августа в возрасте 74 лет. С 2016 года он занимал должность вице-президента, с февраля 2021-го стал исполнять обязанности главы государства. Около года назад политик передал полномочия премьер-министру Мьянмы в связи с отпуском по болезни. 

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