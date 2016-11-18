«Долой автохлам»: жители Витебска борются с брошенными машинами в соцсетях

Новости Беларуси. Жители Витебска устроили настоящую охоту на автомобили, брошенные во дворах. Машины, которые годами не выезжают и всё это время занимают парковочные места, горожане фотографируют и размещают в соцсетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На это тут же реагирует ГАИ и принимает меры вместе с коммунальными службами: ищут хозяев и требуют убрать автохлам.

«Убрать! Нельзя оставить». Так в этом предложении расставляет знаки препинания витебский шестиклассник. Леша – самый юный и самый активный житель города, который вступил в борьбу с автохламом во дворах.

Алексей Шарипо, учащийся 6 класса средней школы №12 Витебска:

Я просто иду по пути в школу и замечаю старые машины. Фотографирую и выкладываю в интернет.

Артем Кравцов, студент 1 курса Витебского государственного университета имени П. М. Машерова:

С первого взгляда можно понять, что эта машина давно не эксплуатируется. Видны разбитые фары, отсутствие номера.

А это уже студент университета. В отличие от Леши, который обследует дворы в радиусе 500 метров от дома, взрослый Артем гуляет по всему городу.

Артем Кравцов:

Машины в таком состоянии занимают достаточно места во дворе.

Мы и так в нашем районе испытываем недостаток парковочных мест.

Анастасия Бут, СТВ:

Среди автохлама встречаются весьма любопытные экземпляры. Например, этот – еще советского автопрома. Судя по госномерам, которые лежит на бардачке, и наклейке о прохождении техосмотра, эта машина еще лет пять назад исправно «бегала» по улицам Витебска.

По закону такие автомобили хозяевам необходимо убрать в течение месяца со дня получения уведомления.

Но, как рассказывают коммунальщики, одни принципиально не забирают заказное письмо, другие и вовсе его игнорируют.

Юлия Ольховик, инженер благоустройства ЖРЭТ Витебска:

У многих машин мы не находим владельцев, потому что их нет в базе данных или нет номеров. Или она уже такая старая, что даже не определить ее цвета.

К витебскому проекту «Долой автохлам» в соцсетях уже присоединилось почти 200 горожан.

Многие из них активно публикуют фотографии заброшенных машин. А на штрафстоянку только за 2016 год отправили почти 50 авто.