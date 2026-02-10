В Могилевской детской больнице кабинет МРТ превратили в «сказочный лес»

Качество и доступность – критерии, которые являются основополагающими во многих направлениях развития страны. Касаются они и здравоохранения. Медпомощь должна быть предоставлена оперативно, продуктивно и всем без исключения. Но когда речь идет о маленьких пациентах, большое значение имеет подход к ним. В Могилевской областной детской больнице кабинет МРТ из места, которое могло бы вызывать опаску со стороны детей, превратили в «сказочный лес», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь посетить его маленькие пациенты готовы с большим интересом. Помощь оказала Могилевская епархия. О процедурах без страха – наши корреспонденты.

Вместо белых стен – родная Беловежская пуща, любимые герои мультфильма и музыка. Сотрудники областной детской больницы при финансовой поддержке Могилевской православной епархии сломали стереотип и создали проект, где кабинет МРТ открывает двери в сказочный лес. Магнитно-резонансный томограф пока работает в тестовом режиме. Такое оборудование ждали давно и дело не в уникальности, а в том, что детям нужен был свой аппарат. Процедура безболезненная, но не комфортная, особенно для маленьких пациентов. Чтобы получить четкие снимки, необходимо, чтобы ребенок не двигался. Поэтому МРТ детям до пяти лет проводили под наркозом и для этого отправляли в столицу.

Павел Шарстук, заведующий отделением лучевой терапии Могилевской детской областной больницы:

Мы можем делать исследования и под наркозом маленьким детям. Ранее эти исследования выполнялись на базе других стационаров, в том числе и в Минске.