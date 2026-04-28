Первую партию тепличных томатов собрали в Гомельском районе

Доступные и качественные овощи на прилавках – одна из ключевых задач продовольственной безопасности страны. Поэтому на старте весеннего сезона предприятия сосредоточены на насыщении ассортимента местной продукцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хозяйстве «Тепличное» взяли курс на выполнение этой задачи. Уже собрали первые партии крупноплодных томатов, которые отправятся в торговые сети и комбинаты питания.

Пока дома у хозяек подрастает рассада для будущих грядок с томатами, в сельхозпредприятии «Тепличное» уже снимают первый урожай. Яркие овощи нового сезона отправляются в магазины. Выборку плодов начали в апреле.

Татьяна Козко, овощевод сельхозпредприятия «Тепличное»: Приходим к 5 утра, чтобы успеть выбрать, и выбираем свои ряды. У каждого свой участок. Два вида: красные и бланшевые, мы их ставим отдельно на поддон. Красные уезжают на продажу или на экспорт, а эти – на дозревание на склад.

Под томаты в хозяйстве отведено 3 гектара. Используют современную технологию выращивания овощей. Вместо грунта минераловатный субстрат. Организован капельный полив. К каждому растению подают питательные вещества и воду в необходимом количестве и в нужное время.

Иван Сусов, агроном по защите растений сельхозпредприятия «Тепличное»:

Чтобы выросли хорошо томаты, мы поддерживаем микроклимат, температурные режимы соблюдаем. Ночная температура не ниже 18 градусов. Выращиваем сорта Альтадена, Ксантера, Тореро. Хорошо себя зарекомендовали, крупные и хорошо сохраняют товарный вид.

В этом году наряду с традиционными решили попробовать новый гибрид Секуритас. Ожидают высокую урожайность, насыщенный помидорный аромат и выносливость в транспортировке. В сезон через руки каждого овощевода проходит до тонны томатов в день. Это нелегкий труд, справляться с которым помогает опыт.