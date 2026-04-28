Около 400 тыс. детей смогут отдохнуть в детских лагерях по льготной стоимости

Образование – это не только учебный процесс, а еще и полноценный отдых, который напрямую влияет на результаты. И уже сейчас, в преддверии летних каникул, в Беларуси прорабатывают меры, чтобы сделать детский отдых более доступным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам, стоимость путевок в лагеря с круглосуточным пребыванием немного вырастет, однако значительную часть расходов компенсирует государство. Благодаря бюджетной поддержке цена для родителей снизится, а возможность отдохнуть по льготной стоимости получат около 400 тысяч детей. Спрос на организованный отдых и оздоровление динамично растет: по всей стране будут работать порядка 5,5 тысячи лагерей разных форматов. Особое внимание уделяется категориям детей, нуждающимся в дополнительной поддержке – сиротам, детям-инвалидам и тем, кто находится в сложных жизненных ситуациях. Для них предусмотрены особые условия: путевки могут быть полностью бесплатными.

Татьяна Осмоловская, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Сегодня мы со всеми руководителями оздоровительных лагерей, с организаторами оздоровления в регионах работаем в тесной связке. В первую очередь это методическое сопровождение оздоровительных лагерей, организация воспитательной работы на местах. Конечно же, уделено большое внимание новым формам работ. Ребята сегодня нацелены на активный, позитивный, очень интенсивный отдых.