Около 400 тыс. детей смогут отдохнуть в детских лагерях по льготной стоимости
Образование – это не только учебный процесс, а еще и полноценный отдых, который напрямую влияет на результаты. И уже сейчас, в преддверии летних каникул, в Беларуси прорабатывают меры, чтобы сделать детский отдых более доступным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По прогнозам, стоимость путевок в лагеря с круглосуточным пребыванием немного вырастет, однако значительную часть расходов компенсирует государство. Благодаря бюджетной поддержке цена для родителей снизится, а возможность отдохнуть по льготной стоимости получат около 400 тысяч детей.
Спрос на организованный отдых и оздоровление динамично растет: по всей стране будут работать порядка 5,5 тысячи лагерей разных форматов. Особое внимание уделяется категориям детей, нуждающимся в дополнительной поддержке – сиротам, детям-инвалидам и тем, кто находится в сложных жизненных ситуациях. Для них предусмотрены особые условия: путевки могут быть полностью бесплатными.
Татьяна Осмоловская, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
Сегодня мы со всеми руководителями оздоровительных лагерей, с организаторами оздоровления в регионах работаем в тесной связке. В первую очередь это методическое сопровождение оздоровительных лагерей, организация воспитательной работы на местах. Конечно же, уделено большое внимание новым формам работ. Ребята сегодня нацелены на активный, позитивный, очень интенсивный отдых.
Алексей Желенков, заместитель начальника отдела госзакупок и методологической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Обеспечивается всесторонний подход к обеспечению надлежащего качества детского летнего отдыха и оздоровления. То есть в стоимость путевки у нас включаются услуги питания, программа отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в оздоровлении, а также программы дополнительного образования детей и молодежи. То есть раньше в 662-м постановлении 2004 года напрямую не было прописано, что в обязательном порядке реализуются обе эти программы, сейчас это прописано. Поэтому ребенок занят по полной и занят согласно своим интересам.
Процедура получения путевки стала проще: родители могут напрямую заключать договоры с лагерями. Дополнительные скидки могут предоставляться через нанимателей или профсоюзные организации, что делает оздоровление еще более доступным.
Все эти меры позволяют обеспечить качественный летний отдых для большего числа детей и создают условия для их полноценного оздоровления и укрепления здоровья перед новым учебным годом.