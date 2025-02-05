Экспозиция «Made in Belarus» работает на выставке «Продэкспо-2025» в Москве

Для новых контактов и выгодных контрактов. На выставке «Продэкспо» в Москве продолжает работу белорусская экспозиция. Проведение крупнейшей международной выставки продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе традиционно начинает выставочный календарный год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже состоялись деловые переговоры с партнерами из Торгово-промышленной палаты России, бизнес-сообщества Москвы и регионов. Россия остается главным торговым партнером белорусской пищевой отрасли, и, по общему мнению, уровень взаимодействия двух стран в сфере производства продовольствия позволяет делать вывод о функционировании единого союзного рынка продуктов питания.

Андрей Шаханович, заместитель директора выставочного предприятия «Белинтерэкспо»:

Масштаб выставки, конечно, впечатляет. Более 1 800 компаний-участниц из 35 стран мира. По оценке организаторов число посетителей оценивается в десятки тысяч человек. В рамках этого грандиозного форума «Белинтерэкспо» представляет экспозицию Республики Беларусь с участием ведущих компаний-производителей – мясной и молочной продукции, хлебобулочных и мучных изделий, кондитерских изделий и всего много, что сегодня можно увидеть на белорусском стенде.

Белорусская экспозиция работает по седьмое февраля. Запланирован ряд тематических мероприятий, среди которых: продфорум «Собственная торговая марка», сессии конференции «Зож-продукты будущего, персонализированное питание», а также конкурс «Инновационный продукт».