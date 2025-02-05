В Беларуси с начала 2025-го увеличили размеры надбавок для медицинских работников

Вплоть до тройного оклада. В Беларуси с начала года увеличили размеры надбавок к зарплате для медицинских работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее ощутимыми изменения станут для анестезиологов-реаниматологов. Уже в этом месяце их прибавка составит 300 % оклада. Более чем в два раза тарифная ставка вырастет у врачей общей практики, участковых педиатров и терапевтов. Аналогичные доплаты получат медики скорой помощи, приемных отделений и палат для пациентов с инсультом или поражением спинного мозга. Остальные врачи-специалисты получат надбавку в 185 % оклада. Работа по повышению оплаты труда сотрудников сферы здравоохранения будет продолжена. Изменения анонсированы, в том числе для специалистов со средним специальным образованием.

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

В дальнейшем планируется повышение заработной платы с учетом повышения надбавок и сестринскому персоналу. Поэтому данная стратегия будет продолжаться на протяжении этого года.

Социальное благополучие людей остается основным приоритетом политики государства. С начала года на 39 % выросли зарплаты учителей и 64 % прибавили надбавки для работников сферы культуры. С февраля снова повышен бюджет прожиточного минимума. Вместе с ним в плюсе ряд пособий и доплат. Например, для семей, воспитывающих детей старше трех лет и детей-инвалидов. При этом повысились и пенсии, в среднем на 10 %.