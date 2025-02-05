Отбор на фестиваль «Молодечно» собрал в Могилёве два десятка исполнителей

Дать импульс возрождению родной культуры и найти новые яркие таланты. Второй этап Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни и поэзии фестиваля «Молодечно» собрал в Могилеве два десятка исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это молодые люди в возрасте от 16 до 31 года, которые любят белорусскую культуру, мечтают о большой сцене и хотят посвятить свою жизнь музыке. Уже более 30 лет фестиваль сохраняет большое уважение к родному языку, расширяется, приобретает новые творческие грани и формы, открывает новые имена и презентует песни. Во время отборочного тура вокалистов каждый участник представил две композиции.

Ирина Пекарская, председатель жюри второго отборочного этапа Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни и поэзии фестиваля «Молодечно»: Не надо перепевать известные исполнения, а надо пытаться внести что-то свое. Жюри сразу оценивает, когда это не просто известный какой-то штамп, а когда это новое виденье произведения.

Буду исполнять две песни. Первая – это «Васильковое небо», вторая – «Што казаць». Для меня важно это участие, так как это новая вершина для меня.

Конкурс молодых исполнителей в Молодечно стал судьбоносным для многих современных звезд белорусской эстрады, оказавшись стартовой площадкой их вокальной карьеры. После Могилева региональный отборочный тур пройдет в Гомеле – уже сегодня.