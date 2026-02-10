38-я бригада в Бресте приведена в готовность в рамках проверки Вооружённых Сил

Боевой экзамен сегодня, 10 февраля, держат и военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Солдаты и офицерский состав дежурной роты по реагированию, а также одной из воинских частей сил немедленного реагирования приведены в высшую степень боевой готовности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент: Брестское соединение сил специальных операций приведено в высшую степень боевой готовности. Основные части находились в этот момент на Брестском полигоне – на плановом полевом выходе. Поэтому проверка застала действительно врасплох. Дежурная рота по немедленному реагированию выдвинулась к месту выполнения задач.

В боевую готовность приведена 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. В запечатанном конверте, под грифом «секретно», находилось задание от Главнокомандующего. Командир 38-й бригады дал указания подразделениям для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Мы всегда готовы к любой задаче, в любое время, в любом месте. Мы оттачиваем эти задачи каждый день. Все, чему нас научили, наши командиры, начальники, мы показываем, где-то дорабатываем.

Поступил сигнал. Мы этого, конечно, не ожидали, но мы успели собраться. Погодные условия сами, как видите, непростые, но задачи выполнять надо.

Валерий Булыго, командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:

Все военнослужащие соединения готовы к различного рода проверкам. Тем не менее угадать, по какому направлению деятельности и по каким нормативам, предметам обучения будет проводиться проверка, естественно, невозможно, мы должны быть готовы ко всему. Военнослужащие настроены позитивно, несмотря на погодные условия. Успешно выполняют уже определенные задачи. Но я думаю, мы не подведем ни бригаду, ни в целом силы специальных операций в ходе отчета перед главой государства.

В течение 90 минут после вскрытия конверта военнослужащие дежурной роты по реагированию выдвинулись к месту выполнения задач по предназначению.