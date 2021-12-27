В 2021 году минские организации экспортировали услуги в 220 стран мира

Новости Беларуси. Экспорт услуг организаций столицы составил почти 13 миллиардов рублей. Это один из лучших показателей в стране, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он составляет более 60 % от общего объема. В тройке лидеров – компьютерная, информационная и транспортная сферы. Среди востребованых также услуги в области рекламы, маркетинга, организации ярмарок и выставок. В 2021 году минские организации экспортировали услуги в 220 стран. На долю СНГ пришлось почти 30 %. Основные страны экспорта услуг – Россия, Америка, Кипр, Германия.