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«Мурлычут друг другу в ответ». В Гродненском зоопарке выбрали символы Нового года

27 декабря 2021 14:39
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Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке впервые выбрали сразу двух символов наступающего Нового года – «краснокнижных» амурских тигров Шерхана и Тайгу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работники уверены, полосатая пара станет предвестником любви и единства.  

«Мурлычут друг другу в ответ». В Гродненском зоопарке выбрали символы Нового года-1

Шерхан, несмотря на свою массивность, по натуре осторожный, основательный, любит постоянство. Посетителей не очень жалует, а вот сотрудникам, которые с ним работают не один год, доверяет. У Тайги характер более покладистый – она отзывается на свое имя и даже выполняет некоторые команды.  

«Мурлычут друг другу в ответ». В Гродненском зоопарке выбрали символы Нового года-4

Впервые Шерхан и Тайга познакомились 8 лет назад. Грациозные хищники, зная себе цену, первое время деловито присматривались друг к другу. Амурные дела в вольере работники зоопарка стали замечать лишь через 3 года.  

«Мурлычут друг другу в ответ». В Гродненском зоопарке выбрали символы Нового года-7

Елена Лоско, методист Гродненского зоопарка:  
На улицу они у нас ходят по одному, так как в природе они тоже одиночки. Возможность пообщаться у них есть только во внутреннем вольере. Вот там-то наши работники зоопарка и наблюдают за ними. Отношения у них очень хорошие, добрые. Они порой мурлычут друг другу в ответ. Как итог их любви – в 2016 году у них родились тигрята. Мальчик и девочка, их назвали Хельга и Губерт. Сейчас они живут под Минском, в Станьково.  

«Мурлычут друг другу в ответ». В Гродненском зоопарке выбрали символы Нового года-10

Тиграм в вольере установили импровизированную елку, в качестве новогодних игрушек на ней есть даже сырая тушка курицы. А 31 декабря работники по традиции будут задабривать символы наступающего года – дадут им лакомства. В зоопарке говорят, если даже одинокие по своей природе хищники смогли образовать пару, то и каждый белорус должен провести 2022-й в любви и гармонии.  

# Новый год # общество # Елена Лоско # Фотофакт

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