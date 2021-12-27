«Мурлычут друг другу в ответ». В Гродненском зоопарке выбрали символы Нового года

Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке впервые выбрали сразу двух символов наступающего Нового года – «краснокнижных» амурских тигров Шерхана и Тайгу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работники уверены, полосатая пара станет предвестником любви и единства.

Шерхан, несмотря на свою массивность, по натуре осторожный, основательный, любит постоянство. Посетителей не очень жалует, а вот сотрудникам, которые с ним работают не один год, доверяет. У Тайги характер более покладистый – она отзывается на свое имя и даже выполняет некоторые команды.

Впервые Шерхан и Тайга познакомились 8 лет назад. Грациозные хищники, зная себе цену, первое время деловито присматривались друг к другу. Амурные дела в вольере работники зоопарка стали замечать лишь через 3 года.

Елена Лоско, методист Гродненского зоопарка:

На улицу они у нас ходят по одному, так как в природе они тоже одиночки. Возможность пообщаться у них есть только во внутреннем вольере. Вот там-то наши работники зоопарка и наблюдают за ними. Отношения у них очень хорошие, добрые. Они порой мурлычут друг другу в ответ. Как итог их любви – в 2016 году у них родились тигрята. Мальчик и девочка, их назвали Хельга и Губерт. Сейчас они живут под Минском, в Станьково.