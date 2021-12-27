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В Минске продлят время работы торговых объектов в период новогодних праздников

27 декабря 2021 15:08
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Новости Беларуси. В канун рождественских и новогодних праздников в Минске продлят время работы некоторых торговых объектов. Это вопрос 27 декабря обсуждали на оперативном совещании в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске продлят время работы торговых объектов в период новогодних праздников-1

Магазины и объекты общественного питания готовы к традиционному повышенному спросу покупателей в праздничные дни. Активизирована работа с предприятиями-производителями и поставщиками по формированию ассортимента подарков и сувениров, товаров рождественской и новогодней тематики.  

В Минске продлят время работы торговых объектов в период новогодних праздников-4

Так, в крупных универмагах столицы представлено свыше 2 000 наименований елочных игрушек и праздничных украшений, а также широкий ассортимент искусственных новогодних деревьев – более 100 видов.  

В Минске продлят время работы торговых объектов в период новогодних праздников-7

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:  
Традиционно столичная торговля готова к повышенному покупательскому спросу в предновогодние и рождественские праздники. Обеспечен необходимый товарный запас, в частности игристых шампанских вин, конфетных подарочных наборов и всего необходимого к праздничному столу минчан и гостей столицы.  

В Минске продлят время работы торговых объектов в период новогодних праздников-10

Активно работают и елочные базары. Для тех, кто хочет приобрести новогоднее дерево, в Минске организовано 75 точек продажи. Купить там можно ели, пихты, а также растения в кадках. Елочные базары будут работать по 31 декабря включительно.  

# Новый год # общество # Елена Нагорная # Фотофакт

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