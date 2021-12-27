В Минске продлят время работы торговых объектов в период новогодних праздников
Новости Беларуси. В канун рождественских и новогодних праздников в Минске продлят время работы некоторых торговых объектов. Это вопрос 27 декабря обсуждали на оперативном совещании в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Магазины и объекты общественного питания готовы к традиционному повышенному спросу покупателей в праздничные дни. Активизирована работа с предприятиями-производителями и поставщиками по формированию ассортимента подарков и сувениров, товаров рождественской и новогодней тематики.
Так, в крупных универмагах столицы представлено свыше 2 000 наименований елочных игрушек и праздничных украшений, а также широкий ассортимент искусственных новогодних деревьев – более 100 видов.
Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Традиционно столичная торговля готова к повышенному покупательскому спросу в предновогодние и рождественские праздники. Обеспечен необходимый товарный запас, в частности игристых шампанских вин, конфетных подарочных наборов и всего необходимого к праздничному столу минчан и гостей столицы.
Активно работают и елочные базары. Для тех, кто хочет приобрести новогоднее дерево, в Минске организовано 75 точек продажи. Купить там можно ели, пихты, а также растения в кадках. Елочные базары будут работать по 31 декабря включительно.