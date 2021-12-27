В Минске продлят время работы торговых объектов в период новогодних праздников

Новости Беларуси. В канун рождественских и новогодних праздников в Минске продлят время работы некоторых торговых объектов. Это вопрос 27 декабря обсуждали на оперативном совещании в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Магазины и объекты общественного питания готовы к традиционному повышенному спросу покупателей в праздничные дни. Активизирована работа с предприятиями-производителями и поставщиками по формированию ассортимента подарков и сувениров, товаров рождественской и новогодней тематики.

Так, в крупных универмагах столицы представлено свыше 2 000 наименований елочных игрушек и праздничных украшений, а также широкий ассортимент искусственных новогодних деревьев – более 100 видов.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Традиционно столичная торговля готова к повышенному покупательскому спросу в предновогодние и рождественские праздники. Обеспечен необходимый товарный запас, в частности игристых шампанских вин, конфетных подарочных наборов и всего необходимого к праздничному столу минчан и гостей столицы.