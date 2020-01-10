«Сделали прекрасных ангелочков, кто-то мышку». Благотворительный мастер-класс прошёл в Витебском центре детей и молодёжи

Новости Беларуси. Очередная точка в маршруте добрых дел – Витебский центр детей и молодежи. 10 января здесь встречали особых гостей: это и многодетные родители, и семьи, где ребят воспитывает только один взрослый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним словом тех, кому в эти новогодние и рождественские дни не помешает дополнительная помощь. Правда, от традиционных хороводов решили отойти: участникам праздника предложили поучаствовать в мастер-классах.

Сергей Титов, житель Витебска:

Очень приятно, как дети что-то делают своими руками, они получили, как видно, очень много положительных эмоций, сделали таких прекрасных ангелочков, кто-то мышку.

Галина Желанова, председатель Витебского областного отделения Белорусского общества Красного Креста:

Мы смогли привлечь около 6 тысяч рублей во время этой акции. Многие видели наши елки в супермаркетах. Поэтому мы оказали помощь и детскому дому, и дому ребенка, и в детских отделениях больниц. И мне приятно сказать, что по линии Красного Креста 450 детей получили такие новогодние подарки.