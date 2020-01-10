Прямой эфир

«Сделали прекрасных ангелочков, кто-то мышку». Благотворительный мастер-класс прошёл в Витебском центре детей и молодёжи

10 января 2020 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередная точка в маршруте добрых дел – Витебский центр детей и молодежи. 10 января здесь встречали особых гостей: это и многодетные родители, и семьи, где ребят воспитывает только один взрослый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сделали прекрасных ангелочков, кто-то мышку». Благотворительный мастер-класс прошёл в Витебском центре детей и молодёжи-1

Одним словом тех, кому в эти новогодние и рождественские дни не помешает дополнительная помощь. Правда, от традиционных хороводов решили отойти: участникам праздника предложили поучаствовать в мастер-классах. 

«Сделали прекрасных ангелочков, кто-то мышку». Благотворительный мастер-класс прошёл в Витебском центре детей и молодёжи-4

Сергей Титов, житель Витебска:
Очень приятно, как дети что-то делают своими руками, они получили, как видно, очень много положительных эмоций, сделали таких прекрасных ангелочков, кто-то мышку. 

«Сделали прекрасных ангелочков, кто-то мышку». Благотворительный мастер-класс прошёл в Витебском центре детей и молодёжи-7

Галина Желанова, председатель Витебского областного отделения Белорусского общества Красного Креста:
Мы смогли привлечь около 6 тысяч рублей во время этой акции. Многие видели наши елки в супермаркетах. Поэтому мы оказали помощь и детскому дому, и дому ребенка, и в детских отделениях больниц. И мне приятно сказать, что по линии Красного Креста 450 детей получили такие новогодние подарки.

«Сделали прекрасных ангелочков, кто-то мышку». Благотворительный мастер-класс прошёл в Витебском центре детей и молодёжи-10

Организация Красный Крест в одно время с акцией «Наши дети» провела и свою новогоднюю кампанию под названием «Забота». Было собрано более 8 тысяч рублей. Помимо детей подарки – одежду и продукты питания – получили около 5 тысяч нуждающихся. 

# Благотворительная акция # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Кочанова: Если каждый на своём месте будет решать вопросы, то количество обращений уменьшится в разы
10 января 2020 10:48

Наталья Кочанова: Если каждый на своём месте будет решать вопросы, то количество обращений уменьшится в разы

Дистанционная работа в Беларуси: как должна осуществляться
10 января 2020 10:31

Дистанционная работа в Беларуси: как должна осуществляться

Сколько часов можно работать по совместительству в отпуске
10 января 2020 10:30

Сколько часов можно работать по совместительству в отпуске