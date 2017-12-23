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Шествие Дедов Морозов-2017 в Минске: во сколько и где пройдет

23 декабря 2017 11:59
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Новости Беларуси. В Минске 23 декабря шествием Дедов Морозов и Снегурочек фактически откроется вереница новогодних торжеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начнется оно в 17:00.

Шествие Дедов Морозов-2017 в Минске: во сколько и где пройдет-1

Праздничный маршрут стартует от площади Независимости и пройдет по главному столичному проспекту, улице Ленина, проспекту Победителей до Дворца спорта. Примечательно, что в 2017 году главный Дед Мороз и Снегурочка поедут не в карете, а на тракторе. Их будет сопровождать кортеж из восьми таких же машин. По прибытию сказочных персонажей всех участников и зрителей пригласят на танцевальный флешмоб.

Здесь же состоится и фейерверк.

Шествие Дедов Морозов-2017 в Минске: во сколько и где пройдет-4

Не забыли и о тех, кто за праздником решит наблюдать дистанционно. На светодиодных мониторах города будет вестись трансляция полюбившегося многим шоу. Отметим, что самое непосредственное участие в нем принимает и наша телекомпания. Съемочная группа СТВ будет сопровождать сказочных героев на протяжении всего новогоднего шествия. Наши операторы не пропустят ни одной яркой картинки, которая обязательно появится и на сайте, но немного позже.

# общество # Фотофакт # Новый год

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