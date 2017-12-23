Космонавт Олег Новицкий рассказал о том, как собирается провести Новый год

Новости Беларуси. Курсанты Могилевского института МВД узнали о космосе из первых уст. В гости к будущим правоохранителям приехал космонавт, уроженец Беларуси Олег Новицкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ему показали музей истории милиции, познакомили с учебным заведением, которое уже почти 70 лет занимается подготовкой профессионалов для службы в системе Министерства внутренних дел. Курсанты интересовались впечатлениями летчика, поведением команды в нештатных ситуациях на борту корабля. Олегу Новицкому подарили нагрудный знак Могилевского института МВД и попросили взять его с собой в космос. Тот обещал пожелание исполнить. В следующий полет на околоземную орбиту наш земляк планирует отправиться через два года.

Олег Новицкий, космонавт:

Ни одна камера хорошая, ни один фотоаппарат все равно не передает яркость и красоту нашей планеты, которую видит человеческий глаз. На самом деле все намного ярче, интереснее и как-то завораживающе. Хочу просто ребятам рассказать о нашей работе, что мы делаем, как готовимся, чтобы они понимали особенности нашей профессии. А почему сюда? Считаю, что это очень достойное заведение. Воспитывает людей, которые не только сами должны быть в порядке, вести себя прилично, но и еще и контролировать порядок в городе, обеспечивать защиту гражданских жителей. Это очень здорово.