В 2017 году количество преступлений в Беларуси снизилось на 8%

Во время разговора глава государства также интересовался, какие потенциальные вызовы и угрозы могут существовать в нашем обществе, чтобы оперативно на них реагировать. Президент отдельно остановился на вопросах организации работы заключенных в местах лишения свободы.

Об этом 23 ноября главе государства доложил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич. У белорусов становится все меньше поводов обращаться в милицию. И это результат слаженной работы не только правоохранителей, а в целом говорит об эффективности политики в сфере безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Милиция ответственна за многие вопросы. Прежде всего интересует тема, связанная с аналитической работой, в связи с этим тенденции в общественной безопасности, что настораживает. Это главное. Ряд других вопросов, особенно (я подумал перед докладом) как у нас обстоят дела с людьми, попавшими в сложную ситуацию – заключенными. Как они заняты работой. Вы помните, когда вы только стали министром, была проблема с занятостью. Как сейчас дела обстоят? Внешним антуражем сегодня напомнили, что большую общественную работу на своих плечах несете спортивную. Что у нас с обществом «Динамо» и основным направлением деятельности – хоккейным клубом «Динамо»? На что можем рассчитывать? Пока говорить о стабильности рано. И выйдем ли мы на те рубежи, которые нам обещаны тренерами и руководителями этого клуба. Словом, что там происходит, чего я не вижу?

В этом году в органы внутренних дел поступило более 184 тысяч обращений.

Это на 11% меньше, чем в 2016. В целом количество деяний, за которыми следует уголовное наказание, снижается. В поле зрения и коррупционные нарушения. По таким уголовным делам установлен материальный ущерб почти в 58 миллионов рублей, из которого возмещено более половины. Что касается трудоустройства заключенных, то более 90% процентов из них обеспечены работой.