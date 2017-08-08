В 2017 году 12 здоровых детей стали инвалидами: врачи бьют тревогу из-за проникновения в рот малышей инородных предметов

Новости Беларуси. Белорусские медики бьют тревогу: все чаще бытовые предметы и жидкости оказываются в организме детей. Только в 2017 году в Республиканский центр хирургии поступило в четыре раза больше пациентов, попробовавших на вкус различные химикаты, чем в прошлом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Махлин, заместитель директора РНПЦ «Детской хирургии»:

Сейчас здесь лежит ребеночек, который поступил к нам в прошедшие выходные из районного центра. Он выпил неизвестную жидкость. Это оказалось средство «Крот». Это химическое вещество сожгло ребенку всю ротовую полость, язык, голосовые связки, надгортанник, частично трахею и пищевод. А это значит, что почти со 100-процентной вероятностью семилетний мальчик больше не сможет говорить, есть и дышать самостоятельно. Такова цена одного глотка средства для прочистки труб вкупе с беспечностью взрослых. Только вдумайтесь в эти цифры: за 7 месяцев 2017 года в дорожно-транспортных происшествиях в Минске пострадало в 5,5 раз меньше детей, чем тех, кто в своих же собственных домах решил попробовать на вкус ядовитые вещества с зачастую более серьезными последствиями для здоровья.

И тут уже не на кого пенять. Помимо бытовой химии, которая вместо налета в трубах разъедает детские кишечники, есть и батарейки, которые электрическим зарядом буквально разрывают орган. Два года назад малыш съел такой аккумулятор – при всех стараниях врачей спасти его не удалось.

Кирилл Мараховский, заведующий диагностическим отделом РНПЦ «Детской хирургии»:

Удовлетворения, будем говорить, от того, что мы используем эти самые современные инструменты, наверное, все-таки нет, потому что это здоровый ребенок был, до того, как он проглотил инородное тело. А теперь он становится больным, и нам предстоит еще долго его лечить и использовать огромное количество разных крайне дорогостоящих инструментов, расходных материалов, и проводить крайне дорогостояще мероприятия. В распоряжении медиков ведущего детского хирургического центра Беларуси действительно передовое оборудование. Так, совсем скоро заработает аппарат, деньги на который собирали всей страной во время «забега тысячи сердец» мобильного оператора «VELCOM». Но врачи говорят: зачастую важнее передовых технологий банальное внимание к своим детям.