У них один путь – вверх: День альпинистов, настоящих мужчин и крепких духом женщин, отмечается в Беларуси

Новости Беларуси. Сюжет о людях, которые привычному домашнему комфорту предпочитают суровый мир камня, снега и льда. 8 августа в мире отмечают Международный день альпинизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он зародился в конце XVIII века, когда два смельчака-швейцарца решили забраться на Монблан – пиковую точку Альп. Виктор Лутов – один из самых знаменитых и опытных покорителей вершин в Беларуси. Шутка ли: Пик Коммунизма брал, под подошвой побывала и Нанга-Парбат (гора Богов в Гималаях). Но на первом месте – та самая Джомолунгма – Эверест. Почти девять тысяч метров над уровнем моря. Туда альпинист даже поднял белорусский флаг. А восхождение – это целая философская притча.

Виктор Лутов, мастер спорта международного класса по альпинизму:

Борьба с энтропией, борьба с нечистой силой, все падает рушиться, а мы лезем вверх. Таким образом мы препятствуем разрушению, которое существует в природе. Каждому молодому человеку, всем хочется подняться вверх, а что будет за следующим холлом, за следующей вершиной. Альпинисты верят: если все под контролем, значит вы продвигаетесь слишком медленно. В подтверждение идиомы Виктор залез на самую технически сложную стену менее чем за минуту.

Кстати, восхождение на большую гору занимает до двух месяцев. Причем альпинисты, как правило, в прямом смысле скованы одной цепью – страховочной. Но риск, говорят, оправдан. В глазах детей они герои.

Юный альпинист:

Потому что победа над собой – это величайшее наслаждение. Полвека назад Владимир Высоцкий четверостишьем описал весь эмоциональный фон, пожалуй, самого крепкого братства. Быть альпинистом – значит рисковать, быть альпинистом – быть частью команды. Ведь для этих людей есть только один путь – вверх. Покорить вершину – цель любого альпиниста. Однако это требует очень серьезной физической и моральной подготовки. Ведь даже залезть на эту тренировочную стенку лично для меня – жуткий стресс.