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Сын полка с хвостом и клыками: как у милицейского спецназа в Беларуси появилась рысь по кличке Феникс

08 августа 2017 17:20
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Новости Беларуси. Рысь по кличке Феникс появилась у милицейского спецназа. Котенок не только чувствует себя хорошо, но и уже успел стать всеобщим любимцем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общительный и наблюдательный. Котенок с кисточками на кончиках ушей был привезен из России. Приобрели питомца в зверосовхозе за деньги офицеров и прапорщиков. В помете было несколько детенышей, но бойкий малыш первым выбежал навстречу военнослужащим.

Сын полка с хвостом и клыками: как у милицейского спецназа в Беларуси появилась рысь по кличке Феникс-1

Рысенку всего три месяца. Имя для него выбирали в течение недели. Из пяти вариантов остановились на Фениксе.

Сын полка с хвостом и клыками: как у милицейского спецназа в Беларуси появилась рысь по кличке Феникс-4

Сын полка с хвостом и клыками: как у милицейского спецназа в Беларуси появилась рысь по кличке Феникс-6

Скучать Фениксу не приходится. В войсковой части рысь находится под круглосуточным присмотром, а за здоровьем животного наблюдают специалисты ветеринарной клиники. Кормят растущего хищника говядиной, красной рыбой, перепелиными яйцами и мышами. К грызунам у котенка особая любовь. К примеру, с этим плюшевым зверем надолго рысенок не расстается.

Сын полка с хвостом и клыками: как у милицейского спецназа в Беларуси появилась рысь по кличке Феникс-9

Сын полка с хвостом и клыками: как у милицейского спецназа в Беларуси появилась рысь по кличке Феникс-11

Александр Бражицкий, начальник отделения идеологической работы войсковой части 3214:
Феникс очень дружелюбный, очень любит детей. Характер у него, конечно, как и у всех кошек, очень своеобразный, очень упрямый. По отношению к людям он очень добрый.

Сын полка с хвостом и клыками: как у милицейского спецназа в Беларуси появилась рысь по кличке Феникс-14

Алексей Липлянин, военнослужащий роты специального назначения войсковой части 3214
Любит, как все коты, различные шарики, то, что катится, крутится, то, что убегает от него.

Рысь бойцы спецназа считают своим символом.

Сын полка с хвостом и клыками: как у милицейского спецназа в Беларуси появилась рысь по кличке Феникс-17

На протяжении 15 лет здесь жила пара хищников. Достигнув преклонного возраста, умер самец, затем от тоски не выдержало сердце у самки. К приезду Феникса вольер был полностью реконструирован. Площадка увеличена на треть, появились новые будки, лазы, а вскоре в клетке оборудуют бетонный пол. Условия, созданные для рысенка, на днях оценили специалисты.

Сын полка с хвостом и клыками: как у милицейского спецназа в Беларуси появилась рысь по кличке Феникс-20

Ирина Соловей, ведущий научный сотрудник Научно-практического центра Национальной академии наук по биоресурсам:
Условия очень хорошие. Но самое главное – отношение людей к этому животному, которое у них появилось. Они его любят, ухаживают за ним.

За две недели в части 3214 Феникс стал не только всеобщим любимцем, но и успел обзавестись другом. По имени Патрон.

Сын полка с хвостом и клыками: как у милицейского спецназа в Беларуси появилась рысь по кличке Феникс-23

Александр Бражицкий, начальник отделения идеологической работы войсковой части 3214:
Есть у нас здесь кот. Он постоянно к нему приходит. Они вместе бегают по периметру клетки, играются вместе. Такой любви, как к коту, он ни к одному человеку не проявляет. Только в этот момент мы слышим его мурлыканье.

Нового друга Феникс ждет и сегодня. Кстати, уже в ближайшее время рысенок получит паспорт и тем самым официально пропишется в «32-е».

# общество # Татьяна Ревизоре # Человек и животные # Фотофакт # Павел Латышев

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