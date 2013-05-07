Скидки ветеранам ко Дню Победы в Беларуси. Пользуются ли герои войны льготными услугами

Новости Беларуси. В канун Дня Победы ветеранам Великой Отечественной предоставят скидки на многие виды услуг. Это уже традиционная акция. Ремонт одежды, фотография, химчистка и даже отдых на воде.

Елена Копылова, директор салона красоты:

Ветераны войны всегда оставляют свои отзывы и благодарности обслуживанию в нашей парикмахерской.

Эта запись в книге отзывов пусть и прошлогодняя, но Елена Игоревна с теплотой ее вспоминает до сих пор. Говорит, такой благодарности за предпраздничную акцию в салоне просто не ожидали.

За последние 15 лет участия в «добровольном марафоне» некоторые ветераны превратились даже в постоянных клиентов. Вот и сегодня все мастера целый день на ногах. Лишь за несколько часов – четыре военных героя.

Елена Копылова, директор салона красоты:

Реагируют ветераны очень положительно. Благодарят, высказывают слова благодарности, что мы их любим и помним.

А вот в фотосалоне традиционную акцию иначе как заслуженным знаком уважения и внимания не называют. Запечатлеть яркие моменты жизни героев можно уже не первый год. На документальных и художественных фото. В том числе в кругу семьи. Жаль, «заслуженных клиентов» не всегда бывает много.

Виктор Азарко, директор фотосалона:

В настоящее время ветераны приходят нерегулярно. Процентов 30-40 ветеранов посещают.

Правда и это далеко не все. Услуги по ремонту швейных и ювелирных изделий, бани, бесплатные телефонные разговоры внутри страны на протяжение всего 9 Мая. Традиционными участниками акции стали химчистки и прачечные. Процент льгот здесь тоже «зашкаливает».

Наталья Шеин, сотрудник химчистки-прачечной:

На протяжении последних восьми лет мы принимаем участие в акции, приуроченной ко Дню Победы, предоставляем нашим ветеранам скидку в размере 95%. Ветераны охотно принимают участие в этой акции. Приходят, мы их всегда ждем.

В списке самых резонансных оказалась еще одна услуга. Уже развлекательная. Столичные пункты проката лодок и катамаранов тоже готовы встретить ветеранов. Впрочем, как и каждый год.

Правда, услуга востребована едва ли. Организаторы внесли коррективы: «развлекательным бонусом» могут воспользоваться ветераны Отечественной войны, а также воины-интернационалисты. Дети и внуки героев тоже не останутся в стороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Юхновец, начальник спортсооружения «Физкультурно-оздоровительный центр Центрального района Минска»:

Дается маломерное судно. Это их право, с кем они будут кататься – с внуком, с ребенком своим.

В прошлом году только обращались воины-интернационалисты. Ветераны, наверное, все-таки по причине своего возраста не пользовались услугой.