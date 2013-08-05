В 2013 году минские ЖЭСы опробуют на дорогах новые антигололедные смеси, которые безвредны и не портят обувь

Новости Беларуси. Готовь реагенты летом! В 2013 году работники столичных ЖЭСов опробуют на дорогах новые антигололедные смеси. Они безвредны для окружающей среды.

Новинку разрабатывали совместно – ученые и коммунальщики. За основу взяли отходы сахарной свеклы. Если ноу-хау приживется, от традиционных песчано-соляных смесей со временем откажутся вовсе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Ходарцевич, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Основу реагента составляют отходы сахарной свеклы. Он безвреден для окружающей среды и прошел согласование со всеми заинтересованными службами. В этом году мы начнем им пользоваться. То есть мы будем уходить от песчано-соляной смеси, от которой грязь в подъезде и обувь, говорят, страдает. Этот реагент безвреден для окружающей среды.