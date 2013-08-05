В Беларусь вновь возвращается жара. МЧС предостерегает: существует опасность лесных пожаров

Новости Беларуси. В Беларусь вновь возвращается жара. Высокие температуры вместе с возможностью отдыха на природе несут в себе и опасность лесных пожаров.

Ответственные ведомства уже принимают меры по предупреждению возгораний: в частности, с 5 августа по 2 сентября жители Украины не смогут собирать ягоды и грибы в белорусских лесах.

Вячеслав Ярмошук, лесник Мухавецкого лесничества:

Встретил людей, которые собирали чернику. Подъехал, вижу разожженный костер был. Предупредил. Люди вошли в положение, достали бутылку воды и потушили костер.

Вячеслав Степанович, лесник с 15-летним стажем. На своем опыте он не раз убеждался: основная причина лесных пожаров – человеческий фактор. Причем, костер, разведенный в неположенном месте, причина далеко не единственная. Чаще всего лес вспыхивает из-за непотушенной сигареты.

Вячеслав Ярмошук:

Здесь недалеко люди были, собирали бруснику. Тушили очень долго, выгорело 2 гектара леса.

Сегодня пожароопасный период во всех лесах региона. Это значит, что находиться в них можно, но вот разводить огонь разрешено лишь в предусмотренных для этого местах.

За соблюдением правила лесники следят не только «по старинке», делая обходы. Ситуацию контролируют при помощи 23 видеокамер, установленных на вышках и высотных зданиях. Ежедневно мониторинг пожароопасности проводят и сотрудники МЧС.

Геннадий Садурский, заместитель начальника управления МЧС по Брестской области:

У нас еще существует такое понятие как «авиационный» мониторинг территорий области, в котором задействовано два авиаборта пинского и брестского авиотряда. Они укомплектованы соответствующими средствами связи и при обнаружении каких-либо ситуаций в лесу, а в частности пожаров или возгораний, немедленно с борта передается информация на ближайшее подразделение МЧС, координаты этого места, и, соответственно, мы во взаимодействии с лесным хозяйством немедленно реагируем на эти ситуации.

Для предупреждения возгораний принимаются все возможные меры. Хотя в этом году снижению градуса напряженности способствует даже сама погода. В лесах региона относительно спокойно из-за затяжной зимы: грибов и ягод не много, мало и любителей тихой охоты. Снижению пожароопасности способствовали и дожди, но уже в ближайшие дни ситуация может ухудшиться.

Светлана Жогальская, начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителя информацией Брестского областного центра по гидрометеорологии:

Неделя ожидается очень жаркая. Это так называемый «оранжевый» уровень опасности. Преимущественно без осадков и температура воздуха днем 29-32, в четверг–пятницу по крайнему западу до 33-34 градусов.

При таких прогнозах, все службы, что называется «на чеку». Одна из мер по предупреждению возгорания – запрет на посещение лесов. Он может быть введен, если высокие температуры продержатся несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.