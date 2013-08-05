Города-побратимы белорусский Несвиж и немецкий Лайхинген отмечают 20-летний юбилей двухстороннего партнерства

Новости Беларуси. Несвиж и немецкий город Лайхинген отмечают 20-летний юбилей двухстороннего партнерства.

В 1993 году города-побратимы подписали соглашение о сотрудничестве в сферах культуры, здравоохранения и образования. За это время Лайхинген поделился своим опытом в развитии медицины, Несвиж, соответственно, образовательными проектами.

Сегодня между двумя городами налажен обмен студентами и специалистами в различных сферах. Традиционными стали стажировки врачей и учителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Иван Дорохович, председатель общества белорусско-немецкой дружбы «Несвиж-Лайхинген»:

Семей 30–40, где-то так, подружились наших семей и семей немецких. У нас есть небольшие наработки по стажировке врачей и учителей немецкого языка. Были 4 студента, которые, ну, скажем так, совершенствовали свое знание немецкого языка, посещая уроки гимназии две недели в городе Лайхинген. Сотрудничество нужно развивать и дальше, и пожелания были такие выступления, что еще бы минимум 20 лет продолжалось.