В 2013 для многодетных семей возведут 550 тысяч квадратных метров в Минской области

Новости Беларуси. Почти полторы тысячи многодетных семей Минщины в прошлом году получили льготные кредиты на строительство жилья. 13 миллиардов рублей - такая финансовая поддержка государства в погашении задолженности по кредитам. В 2013 году для многодетных семей возведут 550 тысяч квадратных метров. В целом же, на Минщине - 10 тысяч многодетных семей. Кто-то из них уже обживается на собственных квадратных метрах, а кто-то еще в предвкушении радостного события.

Семья Полины Антоновны Таркан долгожданные метры получила несколько лет назад. Это была государственная поддержка и, как отметила Полина Антоновна, самая важная. Свое жилье для любой семьи – главный фактор.

Полина Таркан, многодетная мать:

Доходов у нас нет таких, чтобы самим строить жилье, а потом выплачивать этот кредит. Квартира – это ощутимый плюс для нашей семьи.

Сегодня все эти 90 квадратов – собственность семьи. Есть, где развернуться и мальчикам, и девочкам. Оплата – исключительно коммунальные услуги. На семейный бюджет это несильно влияет, значит, будут деньги не только на еду и одежду, но и на игрушки и развлечения.

А семья Окулич только стала в очередь на получения льготного кредита на жилье. В планах – уютный дом с хозяйством и большой детской площадкой. Этот год для Елена Окулич полон приятных сюрпризов: несколько недель назад мать получила государственную награду – орден Матери.

Жилье – это не единственная государственная поддержка. Сегодня в районе созданы все условия, чтобы многодетные семьи чувствовали себя комфортно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ольга Копыток, директор ГУ «Борисовский территориальный центр социального обслуживания населения»:

Мы оказываем государственную адресную социальную помощь при обращении, а также помощь в сборе документов для награждения орденом Матери, на выдачу удостоверений многодетной семьи. При необходимости оказывается и гуманитарная помощь. Эти семьи находятся под постоянным вниманием.