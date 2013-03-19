Около 70 тысяч минчан 19 марта вышли на субботник по уборке снега

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия снежной стихии, которая обрушилась на страну в конце прошлой недели. На дорогах республики по-прежнему работают тысячи единиц техники. Главные автомагистрали уже очищены. Сейчас особое внимание – обочинам, автобусным остановкам и тротуарам.

И 19 марта в Минске проходит субботник. На уборку снега вышли около 70 тысяч минчан. Необходимым инвентарем горожан обеспечили коммунальные службы. За лопаты взялись трудовые коллективы, политики, представители общественных объединений, чиновники. На улицы выехало около полутора тысяч спецмашин.

Настроение трудового десанта поддерживали солнечная погода и горячий чай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Мы также обращаемся ко всем жителям нашего города: завтра и послезавтра у нас еще непростые непогожие дни, чтобы мы вместе здесь навели порядок. И в наступающие выходные приняли более активное участие по освобождению своих дворовых территорий вместе с коммунальными службами от снега.

Роман Дмитраница, заместитель главы администрации Центрального района:

Народ очень хорошо и очень быстро откликнулся на наши просьбы проведения субботника. Вы видите, сколько людей работает. Все вышли, все помогают.

Освобождать столичные улицы от снежного плена отправились и сотрудники городского управления МЧС. Спасатели взяли на себя дворовые территории улицы Долгобродской. А студенты и школьники приводили в порядок прилегающие территории своих учебных заведений.

Дети:

Настроение хорошее, убираем все дружно, вместе.

Теперь у нас в школе будет чисто.