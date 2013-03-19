Новости Италии. В Ватикане 19 марта проходит интронизация Папы Франциска. В церемонии участвуют более 160 официальных делегаций. Среди них и белорусская. От Католической церкви нашей страны присутствует Митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Новый глава католической церкви преподнёс сразу несколько церемониальных сюрпризов. Мероприятие было довольно скромным. Перед началом процедуры понтифик проехался на открытом автомобиле по площади Святого Петра, приветствуя тысячи собравшихся паломников и туристов. После этого он зашел в базилику Святого Петра, где проходит основная часть церемонии. На плечи папы Римского Франциска возложена лента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А чтобы пообщаться с большим числом верующих, Франциск неожиданно выехал за пределы государственной границы Ватикана - на соседние улицы, где тоже было много паломников.

После получения символов папской власти и торжественной службы, Франциск зачитал Воззвания на разных языках, причём первой впервые в истории прозвучала молитва на русском.